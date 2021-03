È una delle piante più coltivate negli orti italiani, ed uno degli ingredienti più utilizzati in cucina per preparare salse o insalate fresche. Pochi sanno, però, che è anche un eccezionale rimedio naturale per la cura dell’orto.

Stiamo parlando del pomodoro. Vediamo con l’aiuto degli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa come questa pianta può essere impiegata per proteggere il nostro orto o giardino dall’attacco dei temibili parassiti che lo infestano.

L’estratto al pomodoro salva-piante

La sola presenza della pianta del pomodoro nell’orto in terrazzo o nel giardino è efficace per scoraggiare i parassiti ad attaccare le altre piante che abbiamo interrato con tanta cura. In ogni caso, la soluzione migliore per difenderle è quella di preparare un efficacissimo estratto al pomodoro fatto in casa, ottenibile utilizzando i rami o le foglie della pianta.

Possiamo fare questa operazione a fine maggio, il periodo nel quale si sfoltiscono le piante di pomodoro che hanno troppi fiori e foglie. Quando si capisce che non si potranno portare tutti i rami a fine coltivazione.

Ecco la pianta insetticida perfetta per orto e terrazzo

Per realizzare il nostro rimedio naturale è necessario innanzitutto che la pianta non abbia ancora fruttificato. Detto ciò, si preparano 3 kg di rami di pomodoro ed un secchio riempito con 10 litri d’acqua.

A questo punto immergiamo le piante nel secchio e le lasciamo a macerare per 3 o 4 giorni a temperatura ambiente. Mescolando di tanto in tanto. Una volta pronto, filtriamo per bene la soluzione senza diluirla. E la versiamo in un nebulizzatore.

Spruzziamo ed aspettiamo

Ecco la pianta perfetta per orto e terrazzo. La pianta del pomodoro è una bomba anche contro i parassiti dell’orto. A questo punto non ci rimane che spruzzare un po’ di estratto sulle piante infestate dagli ospiti indesiderati, come gli afidi sui cetrioli o la cavolaia che predilige le verze. Ripetiamo il procedimento una o due volte alla settimana. Evitando di nebulizzare nelle ore più calde della giornata. E insistiamo finché non vedremo i primi risultati.

Ecco, dunque, qual è la pianta insetticida perfetta per orto e terrazzo.