Una pianta grassa davvero particolare. Originaria del Messico, che, grazie alle sue caratteristiche, si è sviluppata rapidamente anche in tutto il bacino del Mediterraneo.

Una pianta molto affascinante che spesso nasce spontaneamente e rende unici i paesaggi delle regioni del Sud Italia.

Ci colpisce il suo fusto molto resistente, in grado di immagazzinare l’acqua, per vivere e resistere anche quando le condizioni climatiche non sono favorevoli.

Ecco la pianta grassa succulenta dai colori sgargianti che in estate possiamo anche mangiare

Bellissima e rustica, la pianta del fico d’India è facilmente riconoscibile per l’assenza di rami. Infatti il fusto è formato da quelle che vengono chiamate “pale”.

Le pale sono di un colore verde brillante e la loro superficie è coperta interamente da spine. È una pianta grassa dai fiori sgargianti e dai colori rosso, giallo e arancione.

I suoi frutti sono delle bacche commestibili, dal sapore dolce e gustoso, un po’ ostico a causa dei semi e delle spine presenti sulla buccia. Anche i colori dei frutti variano dal giallo, al rosso, all’arancione.

Non tutti sanno che anche le pale del fico d’India sono commestibili. Non sono molto facili da pulire, a causa delle spine, ma hanno un sapore che ricorda quello dei fagiolini e degli asparagi.

Come si coltiva questa pianta succulenta

Il fico d’India è una pianta bellissima da avere in giardino, proprio come queste 3 favolose piante rampicanti che fioriscono in estate e regalano un giardino rosso sgargiante.

La coltivazione del fico d’India è molto semplice. Non ha bisogno di particolari cure, ma ama i luoghi luminosi e soleggiati. Possiamo coltivarla in giardino o in vaso, basta piantare le pale direttamente nel terreno.

Anche se si adatta bene alla mancanza di acqua, non trascuriamola e innaffiamola regolarmente.

È una pianta molti rustica e di solito la potatura avviene solo per eliminare le pale danneggiate o deformate.

