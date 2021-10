Al giorno d’oggi, un problema ancora molto sottovalutato, ma che riguarda milioni di persone, è l’inquinamento domestico.

Quest’ultimo è in genere dovuto all’aria viziata, al fumo di sigaretta, ai vapori e all’esalazione di agenti chimici. Per questo motivo, molti consigliano di realizzare detersivi e sgrassatori fai da te con ingredienti naturali. Tuttavia, ci sarebbe anche un altro modo per garantire alla casa un’aria più pulita, ossia circondarsi di piante e fiori adatti.

Infatti, ecco la pianta con foglie a forma di cuore che purifica l’aria e rianima la casa

Una delle piante più apprezzate, sia per la bellezza dei suoi fiori che per la capacità di purificare l’aria, è l’anthurium. Pare, infatti, che questa pianta potrebbe essere in grado di rimuovere alcune percentuali di ammoniaca, formaldeide, toluene e xilene.

L’anthutium è una pianta di origine tropicale, adatta quindi ad ambienti umidi, temperature elevate e terreni leggeri. Se riusciamo a garantire queste condizioni, potrebbe durare anche svariati anni all’interno di un appartamento.

Caratteristiche estetiche e significato

Questa pianta è caratterizzata da una grande foglia a forma di cuore, detta spata, e da un’infiorescenza a forma di coda, detta spadice. Grazie all’ampia selezione, possiamo trovare, ormai, varietà con colori e forme molto diverse e particolari. La gamma di colori può, infatti, variare dal rosso corallo al rosa, o dal bianco al verde. Mentre per la forma, possiamo trovare una foglia più allungata, o a ventaglio, oppure arricciata.

La forma a cuore delle foglie di anthurium è associata, fin dai tempi più antichi, all’amore. Infatti, nell’antica Grecia, si pensava che le foglie fossero le punte delle frecce di Cupido.

Quindi, l’anthurium simboleggia sentimenti come l’amore, l’amicizia e la passione.

Si tratta di un fiore che di solito viene regalato per il giorno di San Valentino, o durante le festività natalizie.

In questo senso, possiamo anche dire basta ad agrifogli e stelle di Natale, perché è questa la pianta che farà invidia ai vicini.

Principali cure

Come abbiamo già accennato, per far prosperare questa pianta anche negli appartamenti, abbiamo bisogno di rispettare il suo microclima.

L’anthutium ha bisogno di luoghi luminosi, ma dove la luce del Sole non è diretta. In inverno, possiamo tenere il vaso in casa, a patto che le temperature siano tra 16 e 20 gradi. In estate, invece, si può tenere anche all’aperto, ma all’ombra.

Il terreno ideale deve invece essere leggermente acido, arricchito con torba e sfagno tritato.

Per quanto riguarda l’acqua, la pianta ha bisogno di innaffiature costanti, ma senza abbondare. Durante la fioritura, è consigliato anche nebulizzare le foglie con uno spruzzino. L’importante è non usare l’acqua calcarea del rubinetto, ma quella piovana, se possibile.