Questa pianta colora ogni anno le vaste colline della Scozia. Si tratta dell’erica, volgarmente conosciuta come brugo. I suoi fiori sono lilla, fucsia e talvolta bianchi. Sono tantissime le leggende su questo fiore e altrettanti i significati nascosti che questa pianta simboleggia. Ecco la pianta che cresce praticamente ovunque ed è perfetta da coltivare in vaso, con questi semplici consigli.

L’erica o brugo della Scozia

La Calluna Vulgaris è una pianta sempreverde, appartenente alla famiglia delle Ericacee e conosciuta come brugo o erica. Si tratta di un fiore che cresce in altezza, dalla forma simile alla lavanda e altrettanto profumata.

Non a caso, nell’antichità, l’erica trovava collocazione all’interno di cuscini e materassi. Il suo fiore simboleggia sicurezza, protezione e amore, che la rendono una pianta perfetta per un regalo premuroso.

Le leggende narrano numerosi episodi d’amore e miti che vedono protagonista proprio questo fiore. Ma come coltivare questa pianta in giardino o in terrazzo?

Coltivazione del fiore

L’erica: ecco la pianta che cresce praticamente ovunque ed è perfetta da coltivare in vaso. Il suo fiore sboccia in estate e nei primi giorni di autunno e colora giardini e terrazzi. Il suo fiore presenta sfumature eleganti e suggestive, che donano profumo e colore all’ambiente di collocazione.

La pianta dell’erica non richiede troppe cure e il suo “essere tendenzialmente selvaggia” la rende perfetta per ogni pollice, verde o non verde che sia. I mesi primaverili sono perfetti per la piantagione dal principio o per travasare una pianta già adulta.

Il terreno necessita di un pH basso e di un buon potere filtrante. Per questo motivo, consigliamo di alternare qualche strato di sabbia al terriccio o di usare l’argilla espansa.

La pianta non deve subire ristagni d’acqua e va annaffiata davvero pochissimo, anche solo due volte a settimana. Invece, per una piantagione direttamente nel terreno, consigliamo un’irrigazione ogni 20 giorni circa.

Altri consigli utili

Consigliamo di non concimare la pianta, poiché questa specie cresce liberamente sulle colline, senza troppe accortezze. Neanche le potature sono necessarie, a meno che non siano volte all’eliminazione di fiori secchi o piccoli rami danneggiati. Il suo costo è davvero irrisorio e con queste accortezze è possibile godere di tutta la bellezza dei suoi fiori di anno in anno.