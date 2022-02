Le piante aromatiche con i loro sapori unici sono protagoniste della cucina mediterranea. I profumi di rosmarino, basilico, prezzemolo, timo e tante altre erbe sanno inebriare tutti i sensi, non solo l’olfatto.

Tra le piante aromatiche ce ne sono alcune molto più diffuse rispetto ad altre, tra queste troviamo quelle citate in precedenza. Si tratta di piante molto più utilizzate in cucina, dai primi ai secondi passando per gli antipasti.

I metodi di coltivazione, specialmente per il basilico, sono i più disparati e in alcuni casi passano anche per l’idroponica.

Tra le aromatiche che non bisognerebbe mai dimenticare è importante ricordare anche la Melissa.

Si tratta di un’erbacea perenne utilizzata in cucina, come medicamento ma anche molto utile per le api.

Infatti non si tratta di una semplice aromatica ma può svolgere anche una funzione utile contro l’ansia e lo stress.

Ecco la pianta aromatica utile per combattere lo stress ma anche gonfiori addominali e flatulenze da seminare a marzo

La Melissa, infatti, è utile oltre che per insaporire i cibi anche abbinata all’insalata o alla rucola.

Le proprietà rilassanti di questa erba, poi, la rendono perfetta per combattere lo stress che si accumula durante una giornata faticosa. Ha proprietà calmanti simili a quelle della camomilla per questo viene spesso utilizzata al suo posto. Oltre allo stress, tuttavia, la Melissa potrà essere utilizzata anche contro il gonfiore addominale e le flatulenze.

La semina della Melissa può avvenire a marzo nelle regioni del Sud o tra aprile e maggio a Nord.

Per la raccolta, invece si potrà procedere tra aprile e giugno.

Si consiglia di utilizzare un contenitore di una ventina di centimetri di diametro.

Inserire dell’argilla espansa sul fondo o della ghiaia per favorire il drenaggio.

Per farla durare nel tempo si dovrà tenere al sole in primavera, autunno e inverno mentre dovrà essere spostata a mezz’ombra in estate.

Specialmente nelle zone calde irrigare abbondantemente durante il periodo estivo e con regolarità negli altri periodi.

Una pianta aromatica molto robusta che non teme né il gelo né attacchi da parte di parassiti. Infatti, da un lato perderà le foglie e si spoglierà in zone molto fredde per risvegliarsi in primavera.

Raccolta

Per quanto riguarda la raccolta di questa pianta aromatica si potrà procedere all’inizio del periodo estivo. Si potrà conservare all’asciutto e lontana della luce del sole. Potranno essere consumate sia normalmente che essiccate.

Ecco, quindi, la pianta aromatica utile per combattere lo stress da coltivare a marzo nell’orto ma anche in vaso.