In estate, uno dei più grandi problemi che ci affligge quotidianamente sono le zanzare. Ebbene, uno dei rimedi naturali ed economici per allontanarle, è quello di coltivare il geranio. Quest’ultimo, grazie al suo particolare profumo, funge da repellente naturale efficacissimo. Esonerandoci dal dover acquistare apparecchi elettrici o spray repellenti di ogni tipo, pur di allontanare questo fastidiosissimo insetto dalle nostre case.

Il geranio è una pianta facile da coltivare. E può raggiungere fino ad un metro di altezza. Inoltre, si riproduce in modo semplice. Ossia tagliando un rametto di 10-15 centimetri e piantandolo in vasetti con terra mischiata a sabbia e torba.

Occorre, tuttavia, stare molto attenti a non tenere questi vasi esposti direttamente alla luce del sole fino a quando il processo di produzione non sia iniziato. I mesi più adatti per piantarlo sono marzo e aprile.

È bene sapere che della pianta di geranio esistono circa duecento specie diverse. Tra di esse vi è quella del geranio schosker. Ecco la pianta americana che ci farà dormire tranquilli quest’estate, senza punture di insetti.

Repellente efficacissimo contro le zanzare!

Il geranio schosker, a differenza delle altre varietà, che sono quasi tutte provenienti dal Sudafrica, è originario dell’Illinois.

Esso contiene piretro naturale. Ossia una sostanza efficacissima per tenere lontane le zanzare, che scappano letteralmente nauseate dal suo intenso profumo. Ecco, quindi, la pianta americana che ci farà dormire tranquilli quest’estate, senza punture di insetti.

Ugualmente efficace per lo stesso fine, è anche una varietà più conosciuta. E cioè quella del pelargonium odoratissimum, cosiddetto geranio odoroso o odorosissimo, che presenta la caratteristica di emanare dalle sue foglie un profumo pungente di limone e citronella.

Questo tipo di geranio presenta un fusto più massiccio e carnoso rispetto agli altri ed ha la particolarità di vantare i fiori a grappolo. Molto scenografici e decorativi.

Quindi, è chiaro che con i gerani potremo egregiamente decorare la nostra casa. Ma anche ottenere un risultato sorprendente per allontanare le fastidiosissime zanzare!