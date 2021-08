Seguire le tendenze in fatto di arredo è importante almeno quanto vestire secondo la moda del momento. Per questo motivo sono tantissime le persone che non perdono nemmeno una novità, anche in fatto di corredo. Alcuni tessuti e determinate fantasie, infatti, sono la vera scoperta nell’home decor, perché sapranno dare all’abitazione un tocco elegante e sofisticato. Quindi, ecco la particolare biancheria di casa che tutte vogliono per questa ragione interessantissima e più che evidente. Vediamo di che si tratta.

La parola d’ordine dell’autunno 2021 è accoglienza

Le nuove tendenze per l’autunno vogliono che a prevalere sia il comfort in tutte le sue sfaccettature. Non solo la comodità del tessuto, ma anche la pacatezza dei colori devono rendere l’ambiente confortevole. Specialmente nella biancheria da letto, bisogna mettere da parte i colori pastello protagonisti degli ultimi mesi, per dare spazio alle tinte della natura. Stiamo parlando di tonalità rosate, beige o avorio che, oltre a rendere più accogliente l’abitazione, danno l’illusione di spazi più ampi.

Alcuni accenni color cammello nella biancheria di casa daranno quel tocco elegante e sofisticato di chi non vuole sbagliare nemmeno un colpo. Ci sono poi le immancabili tinte bronzo e oro, che renderanno la biancheria di casa davvero ricercata. Ma non è finita qui, perché sono stampe e tessuti a giocare il ruolo più importante in questa partita.

Ecco la particolare biancheria di casa che tutte vogliono per questa ragione interessantissima

Il vero protagonista per i prossimi mesi nella biancheria di casa è il velluto, un tessuto sempre elegante al tatto e incredibilmente raffinato. Il nostro consiglio è di richiamarlo in particolare sui tendaggi e copri piumini da letto, ma sempre scegliendo colorazioni neutre e delicate. Il tessuto è già sufficientemente pesante e impegnativo senza l’aggiunta di altro colore. Inoltre, non bisogna mai buttare vecchie tende, perché possono diventare un arredo importante per il letto.

Non necessariamente bisogna puntare su un look monocolore per richiamare le tinte tenui della natura. Un modo particolare di seguire questa tendenza con originalità è acquistare biancheria con motivo scozzese. Queste delicate strisce sottili e dalle colorazioni neutre si confermano un evergreen per il prossimo autunno/inverno.

Sempre in tema di stampe, non bisogna dimenticare la tendenza più ricorrente di questo 2021. Stiamo parlando della fantasia “jungle”, un insieme di piante tropicali che si ripetono su tutta la biancheria. Proprio su questo tema, la Redazione aveva già mostrato che è stupefacente la semplicità con cui realizzare queste ciotole e vassoi di piante tropicali che tutti desiderano.