A volte è difficile essere sempre innovativi e originali in cucina, specialmente dopo molti anni di pranzi e cene. Se infatti inizialmente i ristoranti tra cui scegliere sono un’infinità, dopo un po’ di tempo quelli che rispettano i gusti di ogni ospite inizieranno a scarseggiare.

Per cui, perché non cambiare prospettiva e scegliere ristoranti che usano un nuovo modo di cucinare? Continuando a leggere vedremo come sia possibile, grazie alla cucina molecolare.

Ecco la nuova moda in cucina che sta spopolando e che tutti vogliono provare

La cucina molecolare è un nuovo modo di vivere la cucina, unendo scienza e cibo per risultati artistici e originalissimi. Infatti, la cucina molecolare impiega tecniche che si basano sulla chimica degli alimenti e che partono dall’osservazione del loro comportamento molecolare quando vengono cucinati. Quindi, con tecniche decisamente non tradizionali, la cucina molecolare rivisita le ricette proprie della tradizione e ne introduce di nuove, tutte da scoprire.

Dunque, sfruttando le reazioni chimiche che avvengono tra gli alimenti mentre si cucina, la cucina molecolare crea nuovi piatti deliziosi. La si può considerare una vera scienza, che tenta di dare un nuovo senso ai gusti, alla temperatura e alla consistenza delle pietanze. Il tutto senza l’uso di additivi o altre sostanze simili, nel rispetto di sani valori nutrizionali per il benessere di chi mangia.

Alcuni esempi di questa cucina prevedono la cottura senza fiamma, o la preparazione del gelato con l’azoto liquido.

Alcune tecniche base

Ecco, quindi, che la cucina molecolare è la nuova frontiera della ristorazione, la nuova moda in cucina che sta spopolando e che tutti vogliono provare. Tra le varie tecniche impiegate per la cucina molecolare, si ricorda la cottura senza fiamma. Infatti, al posto della fiamma si usano alcune reazioni chimiche che riescono a “cuocere” le pietanze. Poi, questa cucina prevede tecniche innovative come la gelificazione, l’impiego dell’azoto liquido e la sferificazione. La gelificazione consiste nel convertire un liquido in un gel grazie agli addensanti, mentre con la sferificazione si creano piccole sfere, che in bocca scoppiettano.

In generale, quindi, un ristorante di cucina molecolare non offre solamente piatti deliziosi, ma anche una vera e propria esperienza tutta da vivere. Infatti, le pietanze avranno un aspetto unico e inimitabile, un gusto buono e nuovo, e una consistenza e temperatura mai provati in precedenza.

Ecco perché tutti dovrebbero provare la cucina molecolare anche solo una volta, per trasformare una cena fuori in un’esperienza indescrivibile.

