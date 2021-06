Della Francia, Noi di ProiezionidiBorsa, ci interessiamo a tutto: dalla cucina all’arte, dalla storia all’economia. In un articolo passato abbiamo sottolineato i pregi di un grande vino francese, mentre oggi vogliamo parlare di un’importante questione sociale che riguarda le donne.

È giunta l’ora di cambiare

Spesso ce ne dimentichiamo, ma le donne sono l’altra metà della popolazione umana. Anzi, in moltissimi Paesi, sono addirittura la maggioranza della popolazione. Dunque, noi uomini, dovremmo prestare sempre più attenzione alle idee e alle richieste delle donne. Spesso le abbiamo completamente trascurate, relegandole ad un ruolo sociale e familiare di secondo piano. Ora è davvero giunta l’ora di cambiare. Ecco la nuova moda francese che tantissime donne italiane stanno adottando per l’estate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ciò che raccontano i giornali francesi

Basta fare un giro in una qualsiasi edicola francese per rendersene conto. I giornali non sembrano proprio parlar d’altro, e tutti si chiedono il motivo di tale scelta.

Certo, i comportamenti sociali sono da sempre sotto i riflettori dei giornali, ma per le donne è ancora un’altra storia. Vediamola insieme.

Ecco la nuova moda francese che tantissime donne italiane stanno adottando per l’estate

La nuova moda delle donne francesi che sta conquistando sempre più italiane è senza dubbio uscire di casa senza reggiseno. Certo, non stiamo parlando di uscire di casa nude, ma di non indossare il reggiseno sotto gli altri vestiti.

Il quotidiano francese La Depeche, tra gli altri, ha cercato di capire il perché di tale tendenza e sembra che abbia a che fare con delle rivendicazioni politiche e con la comodità. Le donne intervistate ricordano che l’uso del reggiseno è sicuramente utile alla salute, ma può provocare fastidio e dolore. Per la parte della rivendicazione politica, invece, è una forma di lotta contro il patriarcato. Almeno stando a quanto dicono le donne francesi.