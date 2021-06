Dopo un anno di immobilità forzata, molte regioni e comuni d’Italia stanno mettendo in atto piani e offerte davvero allettanti per tutti i viaggiatori. Lo scopo è quello di rilanciare il turismo, facendo riacquisire dimestichezza con il viaggio e voglia di vivere la vita in tutte le sue sfaccettature. Le opportunità da tenere d’occhio sono davvero molte.

Una campagna interessante è quella promossa in una delle terre con il mare più bello nel mondo. Stiamo parlando della Sardegna. Di solito una settimana in alta stagione in questa terra magica può costare un occhio nella testa, ma da oggi a fine estate non sarà così.

È stato da poco lanciato il pacchetto Nave Gratis: ecco la nuova imperdibile occasione per viaggiare gratis in questa stupenda isola italiana. Il progetto prevede traghetti gratuiti per alcuni fortunati viaggiatori dell’estate 2021. I posti, dunque, sono limitati. Ma vediamo di seguito in cosa consiste il pacchetto e chi può usufruirne.

Ecco la nuova imperdibile occasione per viaggiare gratis in questa stupenda isola italiana

Come anticipato, il pacchetto prevede andata e ritorno in traghetto totalmente gratuiti per famiglie con due bambini tra 0 e 11 anni. L’offerta è valida solo per chi soggiornerà almeno sette notti sull’isola. La convenzione ha creato una fitta rete di strutture ricettive sparse da nord a sud. Tra queste ci sono sia alberghi che residenza private, nelle zone più chic dell’isola.

La promozione è già attiva e il periodo in cui si può prenotare sfruttandola arriva fino al 31 luglio, per poi riprendere dal 2 al 15 settembre. Varie sono le compagnie di traghetti che hanno aderito all’iniziativa, coprendo tutte le tratte principali come: Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres e molte altre. Una volta prenotato il viaggio, la prenotazione non è cancellabile ma è modificabile. Tutti gli interessati faranno meglio a informarsi in fretta, i posti sono limitati e l’offerta davvero ghiotta.

Approfondimento

Ecco il suggestivo borgo italiano in cui è possibile andare in vacanza gratis donando al Comune questo semplice oggetto