Il fantastico e coloratissimo mondo dei social network è in continua evoluzione. Solo pochi giorni fa abbiamo parlato di BeReal, la nuova app che sta spopolando tra i più giovani. Oggi è arrivato il momento di scoprire una nuova funzionalità destinata a trovare un successo immediato. Soprattutto tra gli appassionati di viaggi e fotografia. Ecco la nuova funzione Instagram che trasformerà il social in una guida turistica. Proviamo a scoprire di cosa si tratta e a capire come cambierà le nostre vacanze. E se abbiamo in programma un weekend fuori porta a ottobre non ci resta che aggiornare l’app prima di partire.

Ecco la nuova funzione Instagram che trasformerà il social in una guida turistica

Se amiamo viaggiare e scoprire nuovi luoghi, ma soprattutto fotografarli, la nuova funzione Instagram non potrà che farci felici. Da qualche giorno è disponibile sul social dedicato alle foto e alle storie il tasto “Cerca sulla mappa”.

Cliccando sul tasto ci troveremo davanti una mappa dei luoghi di interesse o degli esercizi commerciali più vicini a dove ci troviamo. Due i modi per accedere al servizio. Possiamo cliccare sulla piccola icona della mappa che si trova in alto a destra. Oppure possiamo effettuare una classica ricerca per hashtag. Sulla schermata della lista dei risultati di ricerca comparirà la stessa mappa.

A questo punto non ci resta che fare tap sulla cartina e vedremo comparire i luoghi più interessanti nei paraggi. Ovviamente sono i luoghi più fotografati dagli utenti. Ed è questo che rende la nuova funzionalità molto interessante. Sono gli stessi iscritti a Instagram a trasformarsi in inconsapevoli guide turistiche scattando foto e facendo salire le varie location nella lista dei risultati.

Pro e contro di “Cerca sulla mappa”

La nuova funzione è appena arrivata in Italia, Spagna e in altri Paesi Europei e le sue potenzialità sono tutte da esplorare. Possiamo però provare a ipotizzare alcuni punti forti e altri deboli di “Cerca sulla mappa”. Da un lato la funzione può rivelarsi utilissima se ci troviamo vicino a un luogo molto conosciuto. È infatti il numero di interazioni a farlo comparire sulla mappa. Utilissima anche la ricerca per categorie che ci permette di trovare i luoghi che più ci interessano attraverso un hashtag.

I veri “esploratori”, però, rischiano di rimanere delusi. Trovare un posto davvero sconosciuto non sarà facilissimo. Molto probabilmente non comparirà tra i risultati di ricerca. Non ci resta che scattare moltissime fotografie per trasformarlo in un luogo d’interesse.

