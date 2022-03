WhatsApp, uno dei social più utilizzati in Italia per mandare messaggi, si è aggiornato. Non è cambiato moltissimo, ma ha da poco inserito una nuova funzione nella chat che ci semplificherà moltissimo la vita.

È una funzione che possono avere tutti: infatti è disponibile sia per chi ha un telefono iPhone sia per chi invece utilizza Android. Inoltre, non è necessario avere la funzione Beta dell’applicazione, ma è veramente per tutti. La funzione Beta, per chi non dovesse saperlo, è quella funzione dell’app che contribuisce a testare le nuove funzione di qualsiasi applicazione. Questo significa avere prima gli aggiornamenti con il rischio, però, di avere alcuni bug nel sistema.

I messaggi vocali

WhatsApp anni fa fece un grande passo in avanti, ossia quello di introdurre nella sua chat la possibilità di mandare messaggi vocali. Questi sono molto utili, soprattutto quando si hanno le mani occupate e non si può digitare il contenuto del messaggio sulla tastiera. Hanno, tuttavia, anche un lato negativo: ovvero, molti ne abusano e inviano messaggi vocali lunghi 5 minuti.

C’è forse qualcuno che vede il vocale come una specie di telefonata e quindi, nei loro messaggi, ci sono tempi morti oppure lunghi silenzi, perché mentre parlano si distraggono facendo altre cose.

Ecco la nuova funzione di WhatsApp che ci farà risparmiare molto tempo quando mandiamo messaggi

Dato che la nostra vita è fatta di momenti in cui nello stesso minuto si fanno svariate cose contemporaneamente è necessario saper mettere pausa. E così WhatsApp ci viene in aiuto proprio in questo. Infatti, l’applicazione ha inserito un tastino, mentre registriamo il nostro vocale, che lo mette in pausa. In questo modo possiamo registrare il nostro audio, metterlo in pausa, fare un’altra cosa e poi continuare a registrare lo stesso messaggio senza perdere il contenuto.

Ad esempio, stiamo mandando un messaggio vocale, ma nel frattempo dobbiamo scolare la pasta perché ha finito di cuocere. Prima le alternative erano due: potevamo cancellare il messaggio oppure potevamo mandarlo e poi registrane un secondo. Adesso, invece, possiamo registrare parte del nostro vocale, mettere in pausa, scolare la pasta e poi riprendere la registrazione del messaggio proprio dove ci eravamo fermati.

Ecco, dunque, la nuova funzione di WhatsApp ci aiuterà tantissimo nella nostra vita quotidiana, mentre registriamo un messaggio vocale possiamo mettere in pausa e poi riprendere, non invieremo più audio troppo lunghi o confusionari.

Lettura consigliata

Altro che alcol o carta, ecco come disinfettare e pulire la tastiera del nostro computer in modo sicuro