Ecco la nuova bevanda in arrivo per l’estate che sa di birra e non ha alcool. Si chiama Hop Water, è un’acqua luppolata, aromatica ma senza quel retrogusto amaro che caratterizza la birra. Vuole fare concorrenza alla birra analcolica e alle hard seltzer zero alcool. Ecco cosa ne pensano gli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa che l’hanno provata.

Già apprezzata negli USA

Questo nuovo prodotto alcool free si presenta con un gusto ottimo, ma non fa tremare i birrai in tutto il mondo. I brand più importanti come si sono già organizzati per produrla con qualche loro società controllata.

Grazie all’arrivo nel business dei soliti colossi, la Hop Water è già molto di moda negli USA. Ogni nuova versione, anche la più esclusiva della birra analcolica, risulta sempre più amara di questo infuso al luppolo che alcuni produttori propongono anche leggermente zuccherato.

Anzi, addizionato con una goccia di caramello, per dargli un colore più simile a quello della birra. Alcuni hanno creato delle selezioni colorate, ai gusti di frutta.

Nel Kentucky l’acqua luppolata è entrata pure nella gamma di alcuni eccentrici produttori famosi per le loro birre con etichette illustrate con disegni di mutande o decorate da piume di pollo.

L’acqua aromatizzata al luppolo è sbarcata anche in Europa e precisamente in Germania, la terra natale della birra artigianale. Dopo aver lanciato di buon grado anche la birra analcolica, i produttori tedeschi si accingono ora a invadere l’Europa con questa generazione di bevande al gusto di luppolo, ma molto meno amare.

Anche il mercato delle birre si confronta col l’avanzata del nuovo trend. Sono in crescita le vendite di birre sempre più secche, dove il malto è sempre più un lontano ricordo e si usa molto meno luppolo nella bollitura.