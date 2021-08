I capelli crespi e ribelli cambiano vita grazie a una novità che è uscita sul mercato proprio questa estate lasciando tutti a bocca aperta. Chi ha capelli ribelli, soffre sempre quando li deve pettinare e se li ritrova sempre aridi, sfibrati e spezzati. Inoltre, impiega troppo tempo per tenerli in ordine e spesso il risultato non è soddisfacente. Vediamo oggi di cosa si tratta con gli esperti di Moda e Beauty di ProiezionidiBorsa.

Il problema dei capelli crespi e ribelli

I capelli crespi ci rendono tristi e nervosi. Durante i giorni di pioggia o dopo un tuffo in piscina dimenticano la messa in piega o la paziente definizione con schiuma e gel. Ci ritroviamo la testa crespa come un ciuffo di zucchero filato. Per domare l’effetto crespo, ci sono in commercio trattamenti alla cheratina che rinforzano la struttura del capello riempiendo le aree vuote. Inoltre, lo lisciano e lo mantengono lucente. Questo trattamento si può fare solo una o due volte all’anno, dunque poi dobbiamo impegnarci per la sua manutenzione. Dovremmo usare uno shampoo senza solfati, che deterga con delicatezza e mantenga un certo grado di umidità. Far seguire un balsamo formulato con ingredienti idratanti e applicarlo bene fino alle radici. Una volta alla settimana possiamo goderci una maschera anti-crespo, anche senza risciacquo.

Ecco la novità per capelli crespi e ribelli che finalmente cambiano vita

Per asciugare i capelli crespi senza vederli svolazzare, ci sono tanti sistemi. Abbiamo già spiegato come si può scegliere l’asciugacapelli di nuova generazione. Ma ecco la novità per capelli crespi e ribelli che finalmente cambiano vita. È nata una nuova generazione di piastre che permettono di asciugare e lisciare i capelli nello stesso momento, con risultati eccellenti. Sono dotate di piastre ioniche e soprattutto di tanti piccoli fori di ventilazione che rimuovono molto velocemente l’umidità in eccesso dai capelli. Quando i capelli sono asciutti, possiamo applicare sulle punte un po’ di olio di argan, che leviga le cuticole e penetra in profondità nel capello. In questo modo terremo sempre a bada le doppie punte e non avremo capelli elettrizzati a fine asciugatura.

Le onde con la piastra asciugante

Volendo asciugare e piegare i capelli con un solo gesto, basta avvolgere un grosso pennarello da disegno dentro un foglio di stagnola. Arrotoliamo ora qualche ciocca di capelli intorno al pennarello rivestito, compiendo almeno tre giri. Tenendo saldamente pennarello e capelli, fissiamo le onde con alcuni colpi di piastra asciugante. Lasciamo raffreddare bene ogni onda prima di sfilare il pennarello. Attendiamo ancora due minuti una volta aver finito di arricciare tutte le ciocche o soltanto una parte, per esempio quelle intorno al viso. A questo punto potremo aprirle delicatamente con le dita, ma non troppo, per non favorire la comparsa del solito ‘effetto paglia’.