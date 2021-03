Si chiama moroseta ed è una gallina. Proprio così. Una gallina.

Solo che a vederla non sembra proprio. Ha un piumaggio bianco setoso e la pelle nera. Sembra uscita da un film di fantascienza. Invece è reale ed è un perfetto animale da compagnia.

Ecco la moroseta, l’animale domestico del futuro.

Perché adottare una moroseta

Questa razza di pollo è originaria dell’Asia, dove viene allevata anche per la sua carne.

In Europa invece è soltanto un animale da compagnia, vista la sua spiccata propensione al contatto con l’uomo. La gallina moroseta si dimostra infatti particolarmente docile con gli esseri umani, bambini specialmente. Oltretutto non è una razza molto grande, quindi non troppo carnosa. Invece è molto prolifera di uova, benché non sia conosciuta come gallina ovaiola.

Quindi non solo si fa coccolare da grandi e piccini, ma con un costo minimo, produrrà anche delle ottime uova. Difatti le uova delle galline moroseta sono particolarmente ricche di vitamina D.

Come fare

Innanzi tutto benché sia un animale domestico, è comunque un pollo, quindi ogni comune ha le sue regole in merito all’allevamento di galline. Anche se si tratta di una sola gallina, ci sono delle semplici norme a cui attenersi. Una volta compreso a quali regole attenersi, allevare uno di questi simpatici animali non è difficile. Non gli serve molo spazio in cui vivere, un normale giardino va più che bene. Bisogna stare attenti però all’igiene e alla cura del pollaio. Infatti questi sono animali abbastanza delicati, per via del loro raffinato piumaggio. Ci sono certe accortezze specifiche da avere. Per saperne di più basta dare un’occhiata ai tanti siti specializzati presenti sul web.

Avere una gallina moroseta è semplice, divertente e anche utile.

Un approccio diverso a questi volatili, che di solito si è abituati a vedere solo come carne da macello.

Ecco la moroseta, l’animale domestico del futuro.