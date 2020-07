Il buongiorno si vede dal mattino. Questo anche nelle diete. È fondamentale infatti, per una corretta alimentazione, pensare prima di tutto alla colazione. È lei che deciderà se durante la giornata perderemo peso oppure no. Incredibile vero? Si tratta del pasto più piccolo della giornata, eppure del più importante. Molti preferiscono addirittura saltarla. Nulla di più sbagliato. Iniziare la giornata con il giusto cibo è fondamentale. Per questo motivo, il team di ProiezionidiBorsa vi propone questo articolo. Ecco la migliore colazione estiva per perdere peso e avere energia.

Il pasto più importante della giornata

La scienza ci dice che la colazione è il pasto più importante della giornata. Una quantità di cibo giusta a colazione, non ci farà sentire fame durante la giornata. In questo modo, non verrà la voglia di abbuffarci durante gli altri pasti. Inoltre, con la giusta colazione, vengono regolati i livelli di grelina. Questo ormone si occupa del senso di fame. Regolandolo sin dal mattino, ci sentiremo sazi durante la giornata. Proveremo il giusto senso di fame per l’ora di pranzo e cena. Conseguenza? Pranzeremo e ceneremo con la giusta quantità di cibo, senza eccedere. Ma cosa bisogna mangiare esattamente a colazione?

Ecco la migliore colazione estiva per perdere peso e avere energia

La bevanda migliore per la colazione è il tè nero. In alternativa, andrà bene anche quello verde. Si tratta di bevande ricche di polifenoli antiossidanti. Faranno benissimo al nostro organismo! Per quanto riguarda il cibo, invece, le opzioni sono tante. Potrete scegliere tra fette biscottate integrali, cereali naturali senza additivi (quindi no al cioccolato o alla frutta secca!) o yogurt bianco con della frutta di stagione. Anche la frutta di stagione fresca, da sola, sarà perfetta. Se doveste scegliere questa opzione, accompagnate il tutto con un po’ di cioccolato fondente. Vi darà la giusta carica per affrontare al meglio la giornata!

Anche il porridge è assolutamente da provare. Vi basterà mettere 3 cucchiai di fiocchi d’avena in un pentolino sul fuoco con una tazza di latte. Aggiungete poi mezza tazza di acqua tiepida e addolcite con del miele. Si tratta di una colazione gustosa, poco calorica e salutare!

Attenzione. Evitate tutti i prodotti confezionati. Brioches, merendine e biscotti, per un po’, lasciamoli da parte. Cercate di non mangiare in fretta o in giro. La colazione va gustata con calma a tavola. Vedrete i risultati e non ve ne pentirete!