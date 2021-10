Ottobre volge al termine e in questo periodo già si inizia a pensare a cosa fare durante le vacanze di Natale. Il periodo di Natale è, purtroppo, anche tra quelli più costosi in cui andare in vacanza.

I prezzi aumentano a dismisura soprattutto nelle località sciistiche e innevate. Perciò, se si vuole spendere un po’ meno, si opta per delle mete meno “natalizie” o addirittura si decide di stare a casa e trascorrere le vacanze in famiglia. Fortunatamente, però, esistono dei luoghi dall’atmosfera natalizia decisamente più economici.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Ecco la meta magica e indimenticabile dove vivere la vera atmosfera del Natale senza spendere una fortuna

Stiamo parlando della piccola cittadina di Zakopane, in Polonia. Zakopane si trova a pochi chilometri da Cracovia, nel Sud della Polonia, alle pendici dei monti Tatra. Ecco la meta magica e indimenticabile dove vivere la vera atmosfera del Natale senza spendere una fortuna.

È una località conosciuta come luogo di villeggiatura sia estiva che invernale dove moltissimi turisti trascorrono le loro vacanze. Zakopane, infatti, è un punto di partenza strategico per tutti gli escursionisti amanti del trekking e della montagna. Inoltre, offre un’ampia scelta di strutture ricettive a basso costo disponibili tutto l’anno.

Probabilmente, però, il momento migliore per godersi l’atmosfera di questa località è durante le vacanze natalizie. In questo periodo, infatti, Zakopane si copre di bianco e diventa una bellissima meta sciistica dove trascorrere le vacanze. Gli impianti da sci sono illuminati e ben organizzati e una volta arrivati in cima alla pista la vista è sicuramente da togliere il fiato.

Inoltre, Zakopane ospita un centro termale e un acquapark, che rendono questa meta ancora più interessante dal punto di vista delle attrazioni turistiche.

Come raggiungerla

Un’atmosfera accogliente e natalizia, una cucina tipica gustosa e numerose attrazioni sono quello che chi decide di trascorrere le vacanze in questa località deve aspettarsi. Zakopane è anche molto facile da raggiungere.

In aereo si può arrivare direttamente all’aeroporto di Cracovia e da lì prendere un autobus o un treno che in circa due ore porta alla cittadina di Zakopane. Gli stessi autobus e treni partono dalla città di Cracovia, perciò, se si vuole, si può tranquillamente trascorrere qualche giorno a Cracovia e poi raggiungere Zakopane.

Si tratta di un’ottima alternativa per trascorrere delle vacanze in piena atmosfera natalizia spendendo la metà rispetto a quanto si spenderebbe in una qualunque meta sciistica italiana.

Approfondimento

Ecco il prodotto indispensabile di cui non faremo mai più a meno in viaggio o in campeggio.