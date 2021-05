Da oggi, 13 maggio 2021, c’è una nuova destinazione italiana che può essere considerata covid free. Un aspetto indispensabile in base al quale scegliere la meta delle vacanze, per l’estate 2021, in totale sicurezza. Ecco la meta italiana covid free dove passare le vacanze circondati da un mare cristallino a prezzi accessibili: le Isole Tremiti.

È notizia di questi giorni, infatti, che la vaccinazione degli isolani, avviata settimane fa dalla Asl per le persone ultrasessantenni, stia coinvolgendo altre fasce di popolazione. In un paio di giorni saranno vaccinati anche gli abitanti tra i 15 e i 59 anni, così da rendere queste isole meravigliose “zone bianche”. Con una serena organizzazione della stagione estiva e un’accoglienza, in tutta sicurezza, dei turisti e viaggiatori.

Come raggiungere le Isole Tremiti?

Le Isole Tremiti si trovano nella parte nord della Puglia, una delle regioni in cima alla classifica delle scelte vacanziere per l’estate 2021. Si possono raggiungere in traghetto, dai porti di Termoli (in Molise), Vasto (Abruzzo), Vieste e Rodi Garganico (Puglia).

Cosa vedere

Le Isole Tremiti sono una perla del Mar Adriatico, uniche per il colore cristallino delle acque che le circondano. Non è un caso, infatti, che Lucio Dalla, che aveva qui una casa, trovava ispirazione dalla bellezza e dalla pace di questo angolo di paradiso. Ed è proprio in questo luogo incantato che è nata una delle sue canzoni più belle “4 marzo 1943”.

Le Isole Tremiti si compongono di 6 isole: San Nicola, San Domino, Cretaccio, Caprara, Pianosa e La Vecchia. Le prime due sono le più grandi e anche le uniche ad essere abitate; le altre 4, invece, sono dei veri e propri angoli incontaminati di pace e natura. Alle Isole Tremiti non esistono auto: tutto si visita a piedi e, per spostarsi da un’isola all’altra, si può far ricorso a dei taxi di mare. Gli amanti delle immersioni troveranno in queste isole fondali e acque estremamente limpidi, grazie a 50 diversi punti di immersione. Gli appassionati di trekking potranno scoprire le bellezze naturali attraverso la “Panoramica dell’Isola di San Domino” che tra pinete e piccoli villaggi, permette di attraversare dall’alto le più belle grotte dell’isola.

I prezzi per alloggiare alle Isole Tremiti sono ancora accessibili: il limite, fino a qualche anno fa, era il numero ridotto di strutture ricettive. Ma con il diffondersi delle case vacanza anche questo aspetto è stato superato, con proposte per ogni tipo di tasca.

Ecco la meta italiana covid free dove passare le vacanze circondati da un mare cristallino a prezzi accessibili: le Isole Tremiti. Un paradiso incontaminato dove ritornare in contatto con la natura, allontanarsi dalla frenesia della quotidianità e riappropriarsi di uno stile di vita lento e rilassato.

Approfondimento

Ecco l’isola low cost circondata da un mare cristallino e lontana dal turismo di massa che nessuno conosce.