Indubbiamente le zone che danno maggiori problemi nelle pulizie di casa sono il bagno e la cucina. In queste zone lo sporco non solo tende a comparire più velocemente, ma diventa anche difficile trattarlo se i materiali da pulire sono differenti. La composizione di queste stanze, infatti, spesso prevede mix di acciaio e legno e superfici di marmo. Oggi vedremo un rimedio domestico utile su molte superfici, quasi tutte in verità, da preparare con pochi ingredienti e spendendo praticamente nulla.

Scopriremo, infatti che con pochi euro è possibile pulire legno, marmo e acciaio nelle nostre cucine o nel nostro bagno, lasciandoli brillanti e profumati.

Appena 2 cucchiai

Il tutto parte dalla realizzazione di questo fedele alleato delle pulizie di casa.

Tutto quello che dovremo fare sarà unire 2 cucchiai di bicarbonato a 2 cucchiai di sapone di Marsiglia per ottenere una soluzione profumata, pulente e delicatamente abrasiva contro ogni macchia. Se abbiamo del sapone di Marsiglia in saponetta possiamo scioglierlo a bagnomaria dopo averlo ridotto in scaglie, altrimenti il sapone liquido andrà benissimo, purché puro.

Ottenuto il nostro detergente vediamo come utilizzarlo.

Ecco la magica miscela per lucidare acciaio e marmo di cucina e bagno efficace anche sul legno

Possiamo utilizzare questo composto sulle superfici in legno versandone una piccola quantità sulla zona interessata. Strofiniamo con un panno o con una spugna sulla superficie per poi passare nuovamente con un panno asciutto e pulito. Il legno tornerà a brillare dopo appena una passata. Questa soluzione è valida anche per i pavimenti in parquet.

Allo stesso modo questa miscela è efficace anche contro le incrostazioni di sporco sull’acciaio. Mettiamo il mix sulle macchie dei fornelli, ad esempio, per farle sciogliere più rapidamente per poi sfregare con una spugna. Come detto l’azione delicatamente abrasiva aiuterà a rimuovere in modo efficace le macchie più ostinate. Inoltre il mix di sapone e bicarbonato è una valida soluzione anche per lucidare l’acciaio di lavandini e rubinetti, sia della cucina che del bagno.

Se poi una volta pulito l’acciaio vogliamo dimenticarci delle macchie di calcare possiamo adottare un ulteriore segreto che abbiamo approfondito in un articolo precedente.

Superfici delicate

Infine, la miscela di bicarbonato e sapone di Marsiglia potrebbe tornare davvero utile nella pulizia del marmo, superficie delicata e non sempre semplice da trattare. Come fatto in precedenza, dovremo applicare poca miscela sul marmo e strofinare con un panno per poi ripassare con un panno pulito.

Ecco la magica miscela grazie alla quale potremo agevolmente pulire ogni zona di casa. Tuttavia ricordiamo sempre di fare una prova su un piccola zona per accertarci di non lasciare macchie.

