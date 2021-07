Nonostante il parziale ritorno alla normalità, le varianti continuano a moltiplicarsi e a destare preoccupazione. Tra quelle che causano maggiori contagi e problemi c’è la Delta. Essa, si sta diffondendo a macchia d’olio in tutt’Europa. Tant’è che la mappa dei Paesi a maggior rischio viene continuamente aggiornata.

Da ultimo, in base al rischio legato alla sua diffusione, si sono delimitate le zone rosse e rosso scuro in Europa. La mappa, in particolare, proviene dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC). Quindi, ecco la lista degli Stati europei da evitare a causa della variante Delta.

Ecco la lista degli Stati Europei da evitare a causa della variante Delta

Almeno per il momento, la situazione in Europa rispetto alla variante non è del tutto disperata. Infatti, le zone rosse si concentrano in poche aree del Continente.

Ebbene, per arrivare alla lista, gli unici due Paesi con rischio elevato sono Spagna e Portogallo. Infatti, in quasi tutte le Regioni della Penisola Iberica, si è registrato un incremento dei contagi. Si tratta di un tasso di positività superiore al 4%.

Ancora più preoccupazioni desta l’isola di Cipro, contrassegnata dal colore rosso scuro. Qui, l’incremento dei contagi da coronavirus, è superiore ai 500 casi ogni 100mila abitanti.

Gli altri Stati

Zone arancioni in Europa sono una parte della Grecia, il Lussemburgo, la Regione di Bruxelles, l’Irlanda. E ancora l’Olanda e buona parte della Penisola Scandinava.

Invece, per quanto riguarda l’Italia, il nostro Paese attualmente è di colore verde. Ciò in quanto i contagi sono meno di 50 su 100.000 abitanti. Infatti, il tasso di positività, ad oggi, si mantiene sotto il 4% complessivamente. In alcune zone siamo, invece, ad un tasso inferiore all’1%.

La Regione che desta maggiore allarme in Italia, attualmente, è solo il Friuli Venezia Giulia. A fronte di questa situazione, l’OMS ha consigliato ai vacanzieri di evitare le zone a rischio. Quindi, bisogna evitare di andare in vacanza in Stati contrassegnati da colore rosso e rosso scuro.

