In Italia c’è una cultura gastronomica molto varia. L’unico Paese al mondo dove i pasti sono suddivisi in antipasto, primo e secondo. Per un pranzo o una cena veloci, spesso si opta per un primo e quasi sempre si sceglie la pasta o il riso. L’abuso di questi due alimenti, però, non fa bene.

Perciò, ecco la gustosissima e salutare alternativa alla pasta e al riso dai mille utilizzi.

Il farro

Il farro è uno dei più antichi cereali coltivati dall’uomo. L’essere umano se ne ciba sin dal Neolitico e quindi è senz’altro il più antico tipo di frumento.

Si suddivide in tre tipologie:

a) piccolo;

b) medio;

c) grande.

Nelle antiche civiltà europee e mediorientali se ne faceva un grande utilizzo, si pensi che il termine farina deriva proprio da farro. Nel corso dei secoli però è stato progressivamente soppiantato dal grano duro e dal grano tenero.

Negli ultimi tempi, tuttavia, è tornato alla ribalta, anche per via delle sue proprietà nutritive.

Proprietà

Il farro è poco calorico, contiene meno glutine e molte più proteine rispetto agli altri tipi di frumento. Inoltre, il farro contiene l’amminoacido essenziale metionina.

Il farro possiede una buona percentuale di sali minerali, come potassio, magnesio, fosforo e ferro;

una buona quantità di vitamine A, C e vitamine del gruppo B. Non contiene colesterolo.

Si può dire che il farro sia proprio un alimento della salute.

Come cucinarlo

Solitamente questo prodotto si consuma in due maniere: d’inverno ci si fa una zuppa con verdure e legumi; d’estate si mangia come un’insalata di riso, magari con pesto e pomodorini.

Tuttavia, ci sono un sacco di ricette per prepararlo. Si può utilizzare al posto del riso nella preparazione di un risotto. Il risultato sarà pazzesco.

Una volta bollito, si può utilizzare per farci polpette fritte o timballi al forno.

In alternativa si può comprare la farina di farro e farci di tutto, dal pane alla focaccia.

Dunque, ecco la gustosissima e salutare alternativa alla pasta e al riso dai mille utilizzi: il farro.