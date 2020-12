Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Una versione gustosa della ricetta classica del tiramisù ma senza caffè pronta in soli 20 minuti. Il tiramisù è un dolce italiano molto conosciuto e facilissimo da preparare e anche in poco tempo.

Uno degli ingredienti fondamentali sono i savoiardi, dei biscotti altrettanto famosi dalla consistenza friabile e spugnosa che si sposa a pennello per l’utilizzo nella ricetta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti

250 g di savoiardi

300 g di mascarpone

150 ml di latte

40 g di zucchero

50 g di cioccolato bianco

2 tuorli e 1 albume

1 cucchiaio di brandy o liquore simile opzionale

Ecco la gustosa versione del tiramisù senza caffè pronta in 20 minuti

Preparazione

Iniziare a tagliare in pezzetti il blocco di cioccolato bianco e procedere far sciogliere a bagnomaria. Dopo aver sciolto il cioccolato, metterlo da parte.

Con l’aiuto di uno sbattitore elettrico o una planetaria, montare i tuorli con lo zucchero fino a quando il composto non risulti cremoso. Aggiungere il mascarpone progressivamente fino ad avere una crema ben amalgamata e il cioccolato oramai tiepido, potrà essere incorporato alla crema.

Nel frattempo far montare gli albumi a neve e unirli alla crema con l’aiuto di una spatola in silicone dal basso verso l’alto per non smontare gli albumi.

Questa versione di tiramisù prevede che i savoiardi siano inzuppati o girati velocemente nella bagna di latte con l’aggiunta di un liquore a scelta come il brandy.

Iniziare a comporre il tiramisù predisponendo sul fondo bel bicchiere o della teglia uno strato di savoiardi inzuppati nella bagna. Successivamente dovranno essere ricoperti di crema e di un altro strato di savoiardi e così via a che il bicchiere o la teglia non sarà ben ricoperta.

Appena fino questo passaggio con un ultimo strato di crema, si potrà applicare dei decori di cioccolata bianca o fondente a contrasto o anche altre decorazioni come wafer, noci, nocciole, pistacchi, biscotti sbriciolati ecc. Riporlo in frigo per qualche ora prima di servirlo.

Approfondimento

La torta che risveglia i sensi e mette di buon umore