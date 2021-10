Se per qualcuno il crollo delle temperature è una vera e propria tragedia, potrebbe trovare conforto nella calda cucina tipicamente autunnale. Tantissimi piatti arrivano assieme alle stagioni fredde, dalle più semplici e umili castagne e vino novello, fino a gustose e ricche zuppe.

Di seguito parleremo proprio di questo genere di pietanza che, in questo caso, ha come protagonisti i legumi che al bisogno possono sempre variare.

Infatti le origini tipicamente contadine del piatto consentono di variare a nostro piacimento gli ingredienti, seppur rimangono le preparazioni di base. Ma vediamo quali gli ingredienti della nostra zuppa di legumi.

Ingredienti e preparazione

Gli ingredienti che abbiamo selezionato per questa ricetta sono:

Ceci;

Lenticchie;

Fagioli cannellini;

Fave secche;

Orzo;

Sedano, carota, cipolla;

Erbe aromatiche.

Per 4 persone saranno necessari 500g complessivi di legumi e cereali, per cui possiamo scegliere di utilizzare 100g per ogni tipo. Mettiamo tutti i legumi in ammollo almeno una notte, o comunque secondo i tempi riportati sulla confezione, per essere certi di eliminare tutte le scorie.

Tagliamo finemente sedano carota e cipolla per un classico soffritto che metteremo in pentola a fiamma moderata con un giro di olio. A questo punto, dopo aver scolato i legumi, li aggiungeremo in padella insieme all’orzo valutando i tempi di cottura che, grosso modo, saranno gli stessi. Dopo aver lasciato scottare qualche minuto copriamo il tutto con del brodo vegetale.

Ecco la gustosa ricetta regina dell’autunno ricca di fibre ed omega 3

Mentre la zuppa è in cottura faremo un mazzetto aromatico con rosmarino, salvia ed alloro legandoli insieme con dello spago evitando che si disperdano nella pentola. La zuppa dovrà cuocere circa un’ora e al bisogno, se vediamo che necessita di liquido dovremo aggiungere del brodo vegetale. Proprio in merito a questo, sarebbe consigliabile un brodo vegetale fatto in casa con sedano, carote, cipolle e qualche pomodorino tagliato rispetto al classico dado.

Possiamo scegliere se lasciare più compatta o più liquida la zuppa o magari decidere di aggiungere della salsa di pomodoro per dare un tocco di gusto e avvolgenza.

Dunque ecco la gustosa ricetta regina dell’autunno ricca di fibre ed omega 3.

Tutti i pregi di un alimento eccezionale

Come detto in precedenza, gli ingredienti possono variare in base alle disponibilità in dispensa ma legumi difficilmente sostituibili sono i ceci. Questi, così come gli altri legumi, abbondano di fibre vegetali utili alla regolarità intestinale ma non solo. Infatti questi sono anche ricchi di omega 3, in particolare acido linolenico, ritenuto un grande alleato della salute cardiovascolare.

