In questo periodo molti di noi si sono accorti che dei piccoli ragnetti rossi sono tornati a popolare terrazze e giardini. In realtà, questi sono piccoli acari che si ricaricano col sole. Se vogliamo liberarci subito di questo fastidio abbiamo la soluzione. Ecco la guida definitiva per liberarci una volta per tutte dei ragnetti rossi che invadono terrazzi e piante con metodi 100% naturali.

Perché liberarci dei ragnetti rossi

Questi acari, nonostante siano innocui per la nostra salute, possono creare diversi fastidi. Se molto abbondanti sulle piante potrebbero far seccare le foglie. Se poi li schiacciamo, la sostanza che contengono è molto difficile da rimuovere da tessuti e muri. Vediamo allora come disfarci di loro con metodi naturali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Acaro vs acaro

Per liberarci dei ragnetti rossi possiamo utilizzare i metodi dell’agricoltura biologica. Ciò vuole anche dire utilizzare altri insetti che si cibano di quelli di cui vogliamo liberarci. Nel nostro caso dobbiamo procurarci delle coccinelle o un altro tipo di acaro. Il più adatto è il Phytoseiulis persimilis. Basterà acquistarlo in un negozio specializzato e posizionarlo sulle foglie infestate.

Il potere dell’acqua

Questi acari non sopportano l’umidità. Per questo l’acqua è un nostro grande alleato. Mettiamolo in un nebulizzatore e spruzziamo la abbondantemente sulle piante. Per fare in modo che l’umidità rimanga più a lungo possiamo anche sfruttare l’argilla espansa. Se messe in superficie questa riesce ad assorbire l’acqua. Se messa alla base del vaso, oltre a questo assicurerà anche il drenaggio del terreno, cosa utile specialmente con le orchidee.

In ogni caso, innaffiando la sera dovremmo allontanare questi fastidiosi insetti.

Cipolla, aglio e olio

All’acqua possono essere aggiunti degli ingredienti per aiutare a liberarci degli acari rossi. Infatti, realizzando un decotto di cipolla o aglio avremo risultati assicurati. Mettiamo una cipolla tritata oppure 20 grammi di aglio in un litro d’acqua e lasciamo bollire. Facciamo poi raffreddare il tutto e spruzziamolo su piante e superfici. Possiamo però anche utilizzare qualche goccia di olio di rosmarino in un litro d’acqua per ottenere lo stesso effetto.

Il sapone

L’ultimo metodo consiste nell’unire acqua e sapone. Il più utilizzato per allontanare non solo gli acari ma tutta una serie di insetti è il sapone di Marsiglia. Sciogliamone un cucchiaio in un po’ d’acqua calda e lasciamola raffreddare. Spruzziamo il composto su piante e superfici. Lo stesso dovremmo fare con un altro mix da realizzare con un cucchiaino di detersivo ecologico per piatti e un cucchiaio di olio vegetale. Questi devono essere mischiati a un litro d’acqua.

Ecco quindi conclusa la guida definitiva per liberarci una volta per tutte dei ragnetti rossi che invadono terrazzi e piante con metodi 100% naturali.