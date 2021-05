Mantenere le camicie da lavoro perfettamente pulite e impeccabili è sempre molto complicato per uomini e donne. Un outfit formale di tutto rispetto richiede pulizia e stiratura perfette. Quante volte però accade d’indossare una camicia per tante ore e notare una macchia gialla su tutto il colletto interno una volta sfilata? Ecco la geniale soluzione con cui dire finalmente addio a una delle macchie più temibili di ogni camicia praticamente da sempre. Ecco cosa occorre e come agire tempestivamente

Spray smacchiatore fai da te

Questo procedimento richiede una prima fase in cui utilizzare uno smacchiatore. È possibile impiegare i più efficaci prodotti in commercio oppure procedere come segue per realizzarlo a casa in modo semplice ed economico. In questo secondo caso suggeriamo di mescolare una parte di detersivo per piatti non troppo aggressivo e 2 parti di perossido d’idrogeno al 3%.

Il perossido d’idrogeno riesce ad alterare la struttura chimica di una materia, provocando una reazione ossidativa della macchia che ne altera la colorazione. L’azione combinata tra i due consente di eliminare tutte le macchie, comprese quelle molto oleose. Ma come usare questo spray per i colli macchiati? Ecco la geniale soluzione con cui dire finalmente addio a una delle macchie più temibili di ogni camicia.

Applicazione e lavaggio

Basterà spruzzare lo spray direttamente sulla macchia dopo averla leggermente inumidita. Suggeriamo di utilizzare uno spazzolino per denti per strofinare con maggiore precisione e di provare prima su una piccola parte nascosta. Occorrerà poi lasciare circa 25 o 30 minuti allo smacchiatore per agire correttamente.

Questo è il momento di procedere a un comunissimo lavaggio in lavatrice, ma con una piccola accortezza. Dopo un quarto d’ora bisognerà mettere in pausa la lavatrice e lasciare che la camicia assorba tutto il sapone del lavaggio per una buona mezz’ora. Poi azionare nuovamente l’elettrodomestico per consentirle di portare a termine il lavaggio. I colletti ingialliti delle camicie non saranno più un problema.

Consigli utili