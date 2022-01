Sono finite le scorpacciate delle feste e quindi si torna ad avere un regime alimentare più sano. E questo significa introdurre nella nostra dieta più verdure e frutta. Ricordiamo sempre che è meglio scegliere i prodotti di stagione. E allora ecco la frutta da mettere nel carrello della spesa a gennaio che è una vera carica di energie e che fa bene al corpo.

È sempre meglio scegliere la frutta di stagione perché in questo modo sarà colta dagli alberi delle nostre terre. Stessa cosa vale per la verdura. Per questo motivo, frutta e verdura è sempre meglio acquistarle al mercato, dai produttori locali, e non al supermercato.

Ma vediamo ora cosa dobbiamo chiedere al nostro fruttivendolo di fiducia. Quali sono i frutti di stagione? Quelli che spopolano nel mese di gennaio?

Ecco la frutta da mettere nel carrello della spesa a gennaio che è una vera carica di energie

Non ci resta che entrare nel mondo della frutta di gennaio. Alcuni frutti li abbiamo visti anche per i mesi passati, questo perché sono frutti invernali.

Ricchi di vitamina C e ovviamente presenti nel mese di gennaio sono arance, mandarini, mandaranci e clementine. Questi frutti arancioni sono simbolo del periodo invernale. Infatti non è inverno se non si mangiano le clementine oppure le arance. Oltre a questi abbiamo il cedro, agrume con cui si fa l’amatissima cedrata. Famosa bibita analcolica che si beve un po’ frizzante e dolce.

Poi abbiamo i kiwi. Frutti che sono fonte di polifenoli (flavonoidi), carotenoidi, potassio e tanto altro. La loro stagione arriva fino a maggio, ma forse abbiamo notato che anche in estate si possono trovare i kiwi al supermercato. Questo perché solitamente provengono dalla Nuova Zelanda.

E infine abbiamo le pere e le mele. Anche questi due frutti sono molto importanti per il nostro organismo. Infatti c’è un famoso proverbio che dice proprio: “Una mela al giorno, toglie il medico di torno”. Quindi, male sicuro non fa. Inoltre ricordiamoci che è sempre meglio mangiare la mela nella sua integrità, quindi con la buccia. Perché è proprio lì che si concentra la magia. Per cui, prima di mangiarla, laviamola per bene e poi gustiamola con la buccia.

Evitiamo il succo di frutta, perché non è assolutamente paragonabile ad un frutto mangiato per intero. Soprattutto se sono i succhi confezionati, che contengono un’alta quantità di zuccheri e la percentuale di frutta vera è del 5%.

