Ecco la freschissima e sensazionale bevanda ideale per l’estate e che in pochi conoscono perfetta anche per chi soffre di pressione alta

Il caldo, l’umidità e il sole bollente sulla pelle mettono a dura prova la resistenza di chiunque, e l’unica soluzione per resistere è idratarsi molto. Tuttavia, spesso bere acqua non basta a recuperare le forze, perché il corpo ha bisogno anche di sali minerali.

Infatti, sudando si perde molta acqua, ma anche sali minerali, che vanno assolutamente reintegrati in qualche modo.

Ecco perché questa freschissima e sensazionale bevanda ideale per l’estate che in pochi conoscono e che è perfetta anche per chi soffre di pressione alta.

L’acqua di cocco è una bevanda naturale e ricca di nutrienti che si ottiene dalle noci di cocco ancora verdi.

Si distingue dal latte di cocco perché quest’ultimo si ricava da cocchi maturi, che nel corso della maturazione assorbono l’acqua direttamente nella polpa. Per cui, per fare il latte di cocco, si uniscono l’acqua e la polpa, e per questo il latte ha più calorie rispetto all’acqua di cocco.

Proprietà e benefici dell’acqua di cocco

Ecco quali sono i benefici di questa freschissima e sensazionale bevanda ideale per l’estate che in pochi conoscono e che è perfetta anche per chi soffre di pressione alta:

idrata e reintegra i sali minerali: contiene magnesio, potassio, sodio, calcio e fosforo e per questo è rigenerante nelle calde giornate estive. Inoltre, è fortemente consigliata a chi pratica sport per reintegrare i sali e quindi recuperare le forze;

aiuta il cuore: grazie alla presenza di potassio che favorisce la salute e il buon funzionamento del cuore. Infatti, questa freschissima e sensazionale bevanda che in pochi conoscono è perfetta non solo per il caldo dell’estate, ma anche per chi soffre di pressione alta. Bevendola regolarmente, si avrà un valido alleato nella regolazione della pressione sanguigna;

favorisce la digestione: l’acqua di cocco contiene degli enzimi che facilitano la digestione. Inoltre, essendo lievemente basica, previene l’acidità ed il bruciore di stomaco;

favorisce la bellezza della pelle: sia bevendola che applicandola sul viso, agisce idratando in profondità la pelle. Inoltre, essendo ricca di proprietà e di nutrienti, è perfetta per nutrire i capelli secchi e sfibrati.

Sono queste le principali proprietà dell’acqua di cocco, che la rendono la bevanda ideale per affrontare la bella stagione.

Attenzione però a non acquistare acque di scarsa qualità: purtroppo queste contengono anche zuccheri e additivi che la rendono più calorica e meno genuina.