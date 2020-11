Arriva il freddo e si comincia a sentire il bisogno di piatti caldi. Per variare abbiamo scoperto come cucinare la zucca non soltanto preparando la solita minestra, ma in un modo gustoso e facile anche come contorno.

Questa ricetta racconta di una zucca croccante in padella, cucinarla è molto semplice e la sua preparazione è molto veloce. Cucinare questo ortaggio in poco tempo di solito non è facile, ma abbiamo trovato un modo. Ecco la favolosa zucca croccante in padella. Un piatto nuovo da sperimentare.

La zucca ha valori nutrizionali validi nelle diete ipocaloriche e in quelle con pazienti diabetici. Al suo interno ha contenuto lipidico e glucidico bilanciato, vitamine, fibre e sali minerali. Il costo di questo piatto è davvero economico grazie ai sui ingredienti semplici e facilmente reperibili.

Tempi di preparazione

Tempo di cottura solo 25 minuti.

Tempo di preparazione 5 minuti.

Prenderemo ad esempio una porzione per quattro persone.

Ingredienti:

a) 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

b) 450g zucca;

c) sale quanto basta;

d) 2 spicchi d’aglio;

e) pepe quanto basta;

f) 2 cucchiaini parmigiano;

g) 100g pancetta affumicata;

h) 3 cucchiai di pangrattato.

Ecco la favolosa zucca croccante in padella

Per cucinare la zucca è necessario sbucciarla e tagliarla in piccoli pezzi, togliere anche i filamenti al suo interno. I pezzi non devono essere troppo piccoli e devono avere la stessa grandezza. Ora andremo a rosolare l’aglio in una padella con olio extravergine di oliva, il fuoco deve essere un po’ vivace. Mettiamo di seguito anche i cubetti di pancetta precedentemente tagliata. Far cuocere almeno per cinque minuti. Aggiungiamo il pepe, il sale e un po’ di acqua.

In un piatto, unire il parmigiano con il pangrattato. Quando la zucca sarà cotta, potremo continuare nella preparazione. Quindi versare in superficie dentro la padella con la zucca, il composto che è stato preparato. Lasciar cuocere ancora per cinque minuti ed ecco la favolosa zucca croccante in padella che serviremo a tavola ben calda.

Per variare è possibile al posto della pancetta utilizzare lo speck.

Inoltre è possibile sbizzarrirsi con le spezie che si preferiscono per dare un tocco anche più personale al piatto. Consigliamo questo gustoso contorno per accompagnare secondi a base di carne o pesce.