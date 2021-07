Questa è una ricetta che arriva da lontano, da oriente, ma si adatta perfettamente ai gusti occidentali. È una perfetta ricetta da far assaggiare agli ospiti durante un pranzo o una cena originali. Possiamo gustare questo piatto sia caldo che freddo, perché è sempre e comunque molto buono e gustoso.

Il curry di fagioli: ecco la fantastica ricetta per cucinare i fagioli con i peperoni e il latte di cocco

Come abbiamo già visto, i fagioli, per non creare problemi, devono essere cucinati molto e con spezie. Questo è il piatto perfetto. Si chiama curry, ma non ha niente a che fare con la spezia indiana. Curry, infatti, indica un mix di spezie e verdure, tipico della cucina del Sud-Est Asiatico ed estremo Oriente.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti per preparare questa fantastica ricetta per cucinare i fagioli con i peperoni e il latte di cocco:

200g di fagioli;

un peperoncino rosso lungo, fresco, oppure qualche peperoncino secco (a piacere, secondo la propria sopportazione);

qualche fetta di zenzero grattugiata;

un cucchiaino di scorza di limone grattugiata;

del succo di lime o limone;

prezzemolo tritato a piacere;

2 spicchi d’aglio;

3 cucchiai di crema di cocco;

70g di arachidi macinate;

250ml di latte di cocco;

2 peperoni tagliati a cubetti (togliere i semi);

sale e pepe, q.b.

Preparazione

Se i fagioli sono freschi, metterli a bollire a fuoco alto per una decina di minuti. Abbassare poi la fiamma e mantenerli in cottura per 30/40 minuti, finché non diventano morbidi. Se i fagioli sono già cotti o in scatola, lasciarli da parte per il momento.

Usando un pestello oppure un mixer, tritare il peperoncino, lo zenzero, la scorza di limone, il prezzemolo, l’aglio, il sale e il pepe.

In una padella, sciogliere la crema di cocco con un goccio d’acqua. Aggiungere il curry (il composto di spezie) preparato prima e cuocere per 5 minuti a fuoco medio.

Aggiungere i fagioli e le arachidi e coprire tutto con il latte di cocco. Mescolare per 5 minuti e poi aggiungere i peperoni fino a fine cottura, quando i peperoni diventeranno morbidi. Alla fine, aggiungere il succo di limone e, se manca, il sale e il pepe.