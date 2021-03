Poche situazioni si rivelano più frustranti di quando ci troviamo a dover risolvere un errore di cui non comprendiamo la causa che l’ha creato. Del resto non sapendo le modalità che ci hanno portato a sbagliare non potremo assicurarci che in futuro non capiti la stessa cosa. Per questo motivo, prima di cercare di risolvere qualsiasi tipo di inconveniente, è necessario capire dove abbiamo sbagliato. Solo a quel punto riusciremo a risolvere il problema in modo definitivo.

Basta un attimo

In questo articolo ci concentreremo su un ambiente della casa che, proprio per la sua esposizione esterna, necessita da parte nostra una maggiore attenzione. Ci riferiamo, ovviamente, al giardino e al terrazzo, rispetto al piano in cui abitiamo. Giustamente in questo periodo, con la bella stagione in arrivo, in molti decidono di crearsi un piccolo orto personale. Bene, nella cura di quest’ultimo vi sono delle cautele da dover prendere. Il rischio infatti è quello di ritrovarsi, in men che non si dica, a dover ricominciare tutto da capo, senza comprendere appunto dove si nasconde l’errore. Andiamo a vedere perché. Infatti ecco la disattenzione con cui rischiamo di rovinare tutto l’orto di casa.

Gli strumenti di lavoro

Non è raro sentire di persone che si sono trovate a dover ricominciare da capo la cura del proprio spazio esterno, in seguito a varie infezioni che hanno ucciso tutte le piante dell’orto. Non tutti sanno che, molte volte, è proprio un errore umano a causare tutto ciò. Basterà dunque prendere questa precauzione che andremo a svelare per non rischiare questo fastidiosissimo inconveniente. Vediamo di che si tratta. Dunque ecco la disattenzione con cui rischiamo di rovinare tutto l’orto di casa.

Dobbiamo infatti ricordarci di disinfettare frequentemente i nostri strumenti di lavoro. Ci riferiamo a cesoie, rastrelli, e tutti quegli oggetti che utilizziamo per potare e prenderci cura delle piante. In questo modo non correremo il rischio, come spesso accade, di passare possibili infezioni da una pianta all’altra. Questi strumenti infatti possono trasformarsi in veicoli di contagio, nel caso anche una sola pianta fosse infetta. Proprio per questo, per precauzione, disinfettiamoli almeno una volta a settimana. Parliamo di un’attenzione che richiede al massimo qualche minuto, ma che potrebbe salvarci da un problema assai complicato e fastidioso.