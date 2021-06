Ogni anno d’estate milioni di persone ogni anno si organizzano per mangiare la carne in compagnia. Tuttavia, la maggior parte di queste persone non conosce la differenza tra cottura alla griglia o sul barbecue. Infatti, quasi tutti usano le due modalità di cottura come sinonimi, anche se non lo sono affatto.

Per cui, continuando a leggere vedremo quali sono le differenze tra questi termini e come non confonderli mai più.

Ecco la differenza tra la cottura su griglia e quella sul barbecue

Che si tratti della griglia o del barbecue, la carne viene cotta su una gratella, ma per il resto i due metodi sono diversi. Per semplificare, le differenze tra le due modalità di cottura sono dovute a due fattori: tempo e temperatura di cottura.

In effetti, la griglia funziona su temperature elevate ed è l’ideale per cuocere rapidamente, mentre il barbecue è più lento e cuoce a temperature minori.

Alla griglia

Cuocere alla griglia significa applicare del calore diretto sulla carne, per cui la carne sarà pronta in pochissimo tempo. Inoltre, questo metodo non produce fumo per cui è possibile fare la carne alla griglia anche al chiuso.

La temperatura a cui cuoce la carne supera i 250 gradi, il che è un vantaggio per le tempistiche, ma è uno svantaggio per la salute. Infatti, cuocere la carne a questa temperatura può indurre la formazione di elementi cancerogeni come il benzopirene ed altri elementi eterociclici o aromatici.

Sul barbecue

Cuocere la carne con il barbecue, al contrario, prevede una cottura indiretta dove è il fumo prodotto dalla combustione a cuocere la carne. Per questo, non sarà possibile usare il barbecue al chiuso. Inoltre, la carne cuocerà più lentamente dato che il fumo raggiunge temperature ben al di sotto dei 250 gradi della griglia.

Solitamente, la temperatura media a cui cuoce il barbecue è di circa 110-150 gradi, per cui è un metodo di cottura lento. Il vantaggio è che così facendo si donerà un aroma intenso alla carne. Quindi, se da un lato con il barbecue serve molto più tempo per cuocere la carne, questa sarà più gustosa ed anche più salutare.

Ecco quindi qual è la differenza tra questi due metodi di cottura: la cottura su griglia e quella sul barbecue.