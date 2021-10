Halloween è una notte magica e misteriosa, ritenuta da molti la più spaventosa dell’anno. Questa notte è ormai divenuta un momento di festa e di giochi di paura, in cui travestirsi da zombie, vampiri, fantasmi o streghette.

In effetti, per tantissimi bambini e diversi adulti la notte di Halloween è uno dei momenti più unici dell’anno. Inoltre, per entrare fino in fondo nello spirito della festa, in molti amano preparare dolci o piatti dall’aspetto inquietante. Ecco, quindi, che continuando a leggere vedremo come preparare dei deliziosi e spaventosi biscotti chiamati dita di streghe.

Ecco la deliziosa ricetta delle dita di streghe, i biscotti spaventosi preferiti dai bambini

Ad Halloween in molti amano mangiare dolcetti e pietanze particolari e in tema, come i dolcetti fantasmini o altro. Per cui, vediamo come preparare semplicemente e senza troppa difficoltà i biscotti dita di streghe.

Ingredienti per 20 dita:

280 gr farina;

100 gr burro;

2 uova;

100 gr zucchero a velo;

1 bustina di vanillina;

20 mandorle pelate circa;

1 pizzico di sale;

q.b. marmellata di lamponi o di fragole.

Procedimento

Per prima cosa, per preparare questi biscotti spaventosi cominciare dalla pasta frolla. Quindi, versare in una ciotola la farina, il burro e la vanillina, e lavorare a mano l’impasto.

Poi, aggiungere 1 uovo e lo zucchero a velo e continuare a mescolare, fino ad ottenere un panetto omogeneo. Ora, avvolgere il panetto nella pellicola e far riposare in frigo per almeno mezz’ora.

Adesso, dividere il panetto in circa 20 porzioni da 30 gr l’una e modellare i pezzetti a forma di dita. In questo passaggio, è importante essere realisti, cercando di dare ai pezzetti la forma di vere dita.

Dopodiché, separare tuorlo ed albume dell’uovo rimanente, e spennellare con l’albume un lato di ogni mandorla. Le mandorle rappresenteranno le unghie per le dita. Quindi, a questo punto attaccare le unghie alle dita. Aggiungere, volendo, qualche ruga sulle dita con un coltello, per un risultato più realistico.

Ora, disporre le dita su una teglia e spennellarle con il tuorlo, e spennellare la parte “mozzata” delle dita con la marmellata.

Infine, cuocere in forno statico preriscaldato a 180°C per circa 25 minuti. Le dita di streghe sono ora pronte per essere gustate.

Consigli

Ecco, quindi, qual è la deliziosa ricetta delle dita di streghe, i biscotti spaventosi preferiti dai bambini. Queste dita si possono mangiare subito, una volta raffreddate, o conservare fino a 7 giorni al fresco in una scatola ben chiusa.

Questi biscotti sono perfetti anche da offrire ai piccoli ospiti la sera di Halloween, e volendo si accompagnano bene con altri dolcetti a tema. Ad esempio, si potrebbero preparare delle dita di streghe e dei fantasmini glassati, per offrire una scelta più vasta.

Ecco, quindi, come gustarsi dei deliziosi e spaventosi biscotti ad Halloween.

