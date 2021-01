Le cime di rapa sono tra gli ortaggi più coltivati e amati in Italia, soprattutto al sud. Sono anche protagoniste di uno dei piatti più iconici della nostra tradizione culinaria: le famosissime orecchiette con le cime di rapa. Le cime di rapa non sono soltanto buonissime, ma sono anche scrigno di preziosi nutrienti indispensabili al nostro organismo. Contengono infatti calcio, ferro, fosforo e vitamine, in particolare le vitamine A, C e del gruppo B.

Le cime di rapa sono anche ricche di acido folico. Data la loro salubrità e prelibatezza, è un peccato non utilizzarle anche in altri piatti. In realtà e semplicissimo cucinare le cime di rapa anche in padella, come ottimo e stuzzicante contorno. Non solo orecchiette, ecco la deliziosa ricetta delle cime di rapa spadellate con pinoli e olive.

Ingredienti

a) cime di rapa mondate accuratamente

b) olive snocciolate

c) una manciata di pinoli

d) olio q.b.

e) sale q.b.

f) qualche fiocco di peperoncino (facoltativo)

g) succo di limone fresco per guarnire

Il procedimento per creare questo ottimo contorno a base di cime di rapa è semplicissimo. Operiamo una pre-cottura delle cime. Possiamo farle bollire in acqua salata, oppure, se ci piacciono più croccanti, possiamo cuocerle al microonde in un contenitore con un paio di cucchiai di acqua per qualche minuto. Una volta cotte le cime, mettiamole in una padella antiaderente con dell’olio di oliva, e delle olive snocciolate. Saliamo, e lasciamo insaporire le cime per qualche minuto a fuoco medio. Verso fine cottura, aggiungiamo una manciata di pinoli e, se lo gradiamo, qualche fiocco di peperoncino. Serviamo con abbondante succo di limone, per un contorno saporitissimo, semplice e salutare. Buon appetito!

