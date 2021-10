In cucina il vero segreto per ottenere piatti da urlo è utilizzare sempre prodotti di stagione. Se usiamo quelli che la Natura ci offre, abbiamo fatto bingo e non sbaglieremo nel 99% dei casi. Sicuramente saranno molto più gustosi e genuini di verdure e ortaggi congelati e conservati a lungo.

Questo è il periodo per assaporare le castagne, facendo attenzione a non distruggere quando le sbucciamo. Ideali per piatti dolci e salati e da sgranocchiare come snack, facendo attenzione alle calorie. Ma potremo gustare anche i fughi, il sapore che più in assoluto richiama l’autunno. Fritti, al forno o con un delicato risotto, potremo accoppiarli a diversi vini corposi o meno.

Non meno saporita, la zucca, poco calorica, ideale per ricette light e ricca di molti nutrienti, tra cui la vitamina A. Grazie alle grandi quantità degli antiossidanti naturali, potrebbe aiutare a mantenere sana la pelle, proteggendo la vista. Inoltre, la zucca contiene le vitamine B, C, E e molti minerali, tra cui potassio e fosforo.

Se vogliamo utilizzarla in cucina, potrebbe essere un buon piatto da servire agli ospiti una parmigiana alternativa. Utilizzando la zucca, i funghi e qualche castagna, faremo un figurone di sicuro.

Ecco la deliziosa e leggera parmigiana autunnale per fare il pieno di vitamina A

Esistono principalmente due modi per realizzare una parmigiana autunnale con la zucca. Un procedimento prevede l’utilizzo della zucca a crudo, quindi utilizzando delle fette infarinate e fritte, come la classica parmigiana con le melanzane. Il secondo procedimento, invece, prevede l’uso di una crema di zucca, senza fritture e decisamente più light e digeribile. Per realizzare una teglia per 6 persone, serviranno i seguenti ingredienti:

un kg di zucca, con tutta la buccia;

300 gr di broccolo bollito;

500 gr di funghi porcini;

200 gr di porro sbollentato;

10 castagne bollite;

300 gr di parmigiano o scamorza affumicata;

spezie, aglio e olio.

Preparazione

Primo passaggio è mettere in forno la zucca tagliata a metà, con tutta la buccia, per ottenere una crema saporita. Inforniamo a 180° per almeno 35 minuti, controllando sempre il livello di cottura. Una volta cotta, con un cucchiaio prendiamo la polpa, mettiamola in una ciotola insieme al porro ed al broccolo, creando un composto autunnale e insaporiamo.

Nel frattempo, passiamo in padella i porcini con olio e aglio. Prendiamo una teglia, mettiamo sul fondo un po’ di olio e farina e stratifichiamo, prima con uno strato di crema “autunnale”, poi i funghi e il formaggio. Dopo avere creato più strati seguendo quest’ordine, in cima mettiamo delle castagne sbriciolate e inforniamo a 200° a forno ventilato per massimo 15 minuti.

Dunque, ecco la deliziosa e leggera parmigiana autunnale per fare il pieno di vitamina A, per stupire amici e familiari in tavola con prodotti genuini.