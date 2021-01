La crema pasticcera è da sempre una preparazione amatissima e soprattutto utilizzatissima per farcire dolci o servirla come dessert accompagnata da qualche biscotto. La versione che la Redazione vuole proporre ai suoi Lettori, in questo spazio dedicato alla buona cucina, è una ricetta decisamente più leggera e senza zucchero. Il risultato sarà denso e ricco di gusto. Nessuno rimpiangerà la crema pasticcera tradizionale. Di seguito, ecco tutto l’occorrente per una crema pasticcera “fit” tutta da assaporare.

Ingredienti

a) 2 tuorli;

b) 200 ml di bevanda di soia o di mandorla;

c) 2 cucchiai di amido di mais o fecola di patate;

d) 2 cucchiai di miele di acacia;

e) 1 scorza di limone;

f) 1 baccello di vaniglia.

Ecco la crema pasticcera più richiesta del momento, una ricetta facile, veloce e leggera. Procedimento

Come si può notare dalla lista dell’occorrente, la ricetta è versatile e gli alimenti possono essere sostituiti con molta facilità da altri ingredienti.

Per realizzare una crema pasticcera buona da leccarsi i baffi, innanzitutto bisogna versare in un pentolino la bevanda di soia, aggiungere la scorza di limone e far riscaldare a fiamma bassa. Prendere il baccello di vaniglia, inciderlo e togliere i semi. Aggiungere i semi alla bevanda. Togliere dal fuoco prima di portare a bollore. Far raffreddare, poi aggiungere i tuorli e mescolare energicamente per amalgamare. Eliminare la scorza del limone ed aggiungere il miele e l’amido di mais.

Posizionare nuovamente il pentolino sul fuoco ma questa volta a bagnomaria e far cuocere la crema a fiamma bassa per circa 10 minuti, ricordandosi di mescolare più volte con un cucchiaio. Una volta raggiunta la consistenza desiderata, spegnere la fiamma e lasciar intiepidire. A questo punto la crema è pronta è potrà essere servita in tazza, oppure utilizzare la crema per farcire torte e dolci vari.

Se “Ecco la crema pasticcera più richiesta del momento, una ricetta facile e veloce” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Crema pasticcera veloce e più leggera con questo piccolo segreto“.