Se la dieta è un cruccio e si vorrebbe mangiare qualcosa di sfizioso senza ingrassare, bisogna dare spazio alla fantasia e soprattutto ai legumi, che soddisfano, saziano e non ingrassano.

Ecco la crema nera e squisita da leccarsi i baffi che fa impazzire tutti e non ingrassa, suggerita dagli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa. La possiamo preparare una volta a settimana e tenere da parte in frigo, qualche giorno, per intiepidirla al microonde.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Bella come un’opera d’arte

La crema nera è perfetta per accompagnare ogni tipo di proteine animali o vegetali. Come pesce, pollo, uova, seitan.

Realizziamola per due persone con 200 grammi di fagioli neri, che devono bollire in 5 litri d’acqua a fuoco bassissimo, con un rametto di rosmarino, un pizzico di sale grosso, mezza cipolla bianca piccola intera e uno spicchio d’aglio schiacciato.

Spegnere quando i fagioli diventano completamente schiacciabili. Lasciar raffreddare nella loro acqua nera che teniamo da parte. Possiamo utilizzarla per cuocere minestroni o del riso nero Venere, perfetto per preparare i maki sushi.

Togliamo dalla pentola il rosmarino ma possiamo lasciare l’aglio e la cipolla se il loro gusto piace. Frulliamo accuratamente i fagioli con un robot a immersione, fino a farli diventare una crema nera soffice.

Ecco la crema nera e squisita da leccarsi i baffi che fa impazzire tutti e non ingrassa

Mentre la crema nera raffredda, prepariamo il protagonista della nostra opera d’arte. Può essere un moscardino o un calamaro ben pulito e separato dai tentacoli (uno a persona), ma anche una fetta di petto di pollo, un uovo sodo o una fetta di seitan.

Schiacciamo col pestello e cuociamo velocemente alla piastra, poi aggiungiamo un cucchiaio d’olio extravergine di oliva o di sesamo e filamenti di buccia di limone.

Stendiamo la crema nera in una coppetta o in un piatto fondo, coliamo la salsina sulla superficie e adagiamo al centro il calamaro, il pollo, l’uovo sodo a fette o il seitan, decorando con filamenti di limone, prezzemolo o erba cipollina tritati fini e semi di sesamo se piace.

Portiamo immediatamente in tavola questo piatto scenografico e da leccarsi i baffi che sazia e non ingrassa, perchè totalizza solo 270 calorie.