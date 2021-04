 Ecco la crema miracolosa per occhi stanchi da fare in casa con ingredienti vegetali.

A fine giornata dopo essere stati incollati a schermi come quelli della televisione, del cellulare e del pc è normale sentirsi stanchi. Soprattutto è normale avvertire il senso di stanchezza anche agli occhi che non fanno altro che concentrarsi e monitorare le circostanze attorno a noi.

La salute degli occhi è importante e quindi è importante anche alleviarne la stanchezza, in commercio esistono tanti prodotti per poter assolvere a questa funzione. Donare riposo agli occhi è possibile non solo attraverso il sonno ma anche attraverso delle creme che rinfrescano e donano un senso di rilassamento. In vari articoli abbiamo anche indicato come creare vari contorni occhi per eliminare borse e occhiaie, che sono in qualche modo effetto degli occhi stanchi.

In questo invece indicheremo la crema miracolosa per occhi stanchi da fare in casa con ingredienti vegetali.

Ingredienti necessari per la crema miracolosa

Per realizzare questa crema miracolosa, fortunatamente non abbiamo bisogno di chissà quali ingredienti. Quelli che citeremo sono quelli che possiamo avere in casa o che possiamo facilmente reperire. Gli ingredienti necessari per la crema miracolosa sono la carota, il sedano ed il prezzemolo. Questi tre ingredienti creano una vera e propria crema rilassante per gli occhi che possiamo applicare la sera prima di andare a dormire.

La carota è ricca di vitamine e di sali minerali, grazie alle proprietà antiossidanti è utile a contrastare i radicali liberi. Inoltre favorisce la bellezza della pelle.

Le proprietà del prezzemolo sono molteplici anche questo costituisce un potente antiossidante ma gode anche di proprietà antinfiammatorie.

Per quanto riguarda il sedano anche questa è ricca di vitamine e sali minerali ma soprattutto di acqua. L’unione di questi tre ingredienti vegetali risulta un ottimo alleato per ridurre la stanchezza degli occhi.

Procedimento e applicazione

Prendiamo una carota, peliamola e tagliamola e inseriamola in un frullatore uniamo poi mezzo mazzo di prezzemolo e mezzo mazzo di sedano. Se vogliamo preparare una crema più abbondante basterà variare le quantità in un mazzo di prezzemolo e in un mazzo di sedano.

Inseriamo il tutto in un frullatore e per facilitare il tutto aggiungiamo un po’ d’acqua a temperatura ambiente. Non appena il nostro composto risulterà ben omogeneo possiamo trasferirlo in un contenitore. Per chi lo gradisce è possibile aggiungere un cucchiaio di aloe vera al composto cosi da renderlo fresco.

Ecco la crema miracolosa per occhi stanchi da fare in casa con ingredienti vegetali.