Se il nostro gatto ci appare frastornato, se cammina con troppa cautela e vomita qualcosa senza aver mangiato, potrebbe essergli capitato un brutto incidente. Ecco la cosa grave accaduta al nostro gatto se manifesta questi sintomi. Impariamo a osservarlo e a prestare i primi soccorsi.

Se il gatto cade dal balcone

Anche se abitiamo in una casa con un grande giardino e non in un appartamento in città, il nostro gatto potrebbe essere volato giù dal balcone. Si tratta di incidenti più frequenti di quel che si immagina e i padroni sono sempre meno capaci di comprendere se ciò è accaduto. Perdono l’equilibrio sia i gatti giovani, per curiosità e inesperienza, sia quelli anziani che risultano meno agili e magari hanno qualche problema articolare o di vista. La caduta dal balcone è molto frequente quando traslochiamo da un piano basso a un piano alto: il gatto non ha ancora ‘messo a fuoco’ l’altezza da terra.

Ecco la cosa grave accaduta al nostro gatto se manifesta questi sintomi

Non basta solo comunicare col proprio gatto. Bisogna anche creargli una cuccia speciale e saperlo osservare nelle sue abitudini quotidiane, sgridarlo se fa qualcosa di sbagliato. Ma soprattutto capire se si mette in pericolo di vita. Se il gatto manifesta i sintomi tipici della caduta e ci appare dolorante, portiamolo subito al pronto soccorso veterinario che verificherà se ci sono microfratture spinali, del palato, del tronco e del capo. Oppure, se ha un arto rotto.

Le emorragie che non si vedono

Il veterinario controllerà subito se la caduta ha causato la rottura della vescica, della milza o del fegato, se ci sono emorragie interne o un’ernia nel diaframma. Ignorare questi controlli significa andare incontro a emorragie interne o contusioni polmonari e cardiache che mettono a rischio la sua vita. Avvolgiamolo con cautela in un asciugamano prima di portarlo e avvertiamo il veterinario che si preparerà alla visita d’urgenza.

Le protezioni da adottare per prevenire gli incidenti

I casi gravi avvengono per cadute tra il primo e il settimo piano. Dopo questa altezza il gatto non sale volentieri sulla ringhiera, si rende conto dell’altezza. Per prevenire questi gravi incidenti, mettiamo una zanzariera alla finestra, se non abbiamo balconi. Oppure stendiamo una rete per gatti per proteggere il davanzale. La rete deve spiovere verso l’interno per evitare che il gatto la scavalchi e attenzione alla solidità: non deve poterla bucare con le unghie.

Anche le finestre a vasistas sono un pericolo

Non lasciamo mai aperte le finestre a vasistas: il gatto potrebbe restare incastrato e si bloccherebbe l’afflusso di sangue nella sua parte posteriore con conseguenze molto gravi. Se capitasse questo incidente non basta liberare il micio e coccolarlo, bisogna portarlo comunque a fare una visita dal veterinario.