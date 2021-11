Marmellate e confetture sono un ingrediente indispensabile per una colazione sana o per farcire tantissimi tipi di dolci. Basta giusto un poco di queste per trasformare una normale merenda in uno snack genuino e appetitoso. Queste, d’altronde, non sono per niente difficili da preparare e, se conservate nel modo giusto, possono durare davvero per molto tempo. Sfruttiamo allora un po’ di frutta di stagione, come i cachi, per creare un ingrediente speciale da usare in queste giornate d’autunno. Ecco allora la confettura più buona e gustosa per valorizzare questo frutto di stagione.

Tutti gli ingredienti per una buonissima confettura di cachi

cachi: 1 kg;

mela: 1;

limone bio: 1;

zucchero di canna: 400 g;

1 baccello di vaniglia.

Ecco la confettura più buona e gustosa per valorizzare questo frutto di stagione

Per preparare una buonissima confettura di cachi, dovremo lavarli e spellarli con un coltellino, eliminandone il picciolo e la parte più chiara. Una volta finito di preparare i cachi, laviamo e sbucciamo la mela e anche qui eliminiamone il picciolo e il torsolo.

Uniamo allora la polpa dei cachi e le fette di mela in una pentola assieme al succo di limone filtrato. Aggiungiamo una grattugiata di scorza di limone e cuciamo il tutto a fiamma bassa per circa 10 minuti.

Mentre sta cuocendo, incidiamo la bacca di vaniglia e preleviamone tutti i semini raschiando l’interno del baccello con un coltellino. Mettiamoli poi da parte senza però buttare il baccello, che potremo comunque utilizzare in seguito.

Trascorsi 10 minuti di cottura, trasferiamo tutto il composto nel passaverdure. Aggiungiamo poi lo zucchero e i semi di vaniglia. Una volta tolto dal passaverdure uniamo anche il baccello che avevamo tenuto da parte. Mescoliamo per bene e rimettiamo sul fuoco, sempre a fiamma dolce, per circa tre quarti d’ora, continuando sempre a rigirare. Di tanto in tanto, dovremo anche eliminare la schiuma che si formerà sulla superficie, facendo uso di una schiumarola.

Una volta che saranno passati i 45 minuti di cottura, spegniamo il fuoco ed eliminiamo il baccello dalla nostra confettura. Versiamola ancora calda in vasetti di vetro precedentemente sterilizzati e teniamoli capovolti dopo aver messo il tappo. Il risultato sarà una confettura buona e golosa come non mai, da tenere sempre a portata di mano per colazioni o merende in famiglia.

