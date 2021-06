Dopo aver mangiato la nostra classica insalatona estiva a base di pomodori abbiamo iniziato ad avvertire un fastidioso prurito? Un solo bicchiere di vino ci ha causato problemi intestinali e un fortissimo mal di testa? Forse stiamo soffrendo per una patologia molto comune: l’intolleranza all’istamina. Ma non dobbiamo spaventarci. Possiamo ridurre il problema partendo dall’alimentazione. Ecco la colazione estiva ideale e leggera per chi ha problemi di istamina.

Cos’è l’intolleranza all’istamina e come si manifesta

L’istamina è la sostanza responsabile della trasmissione delle informazioni tra le cellule ed è fondamentale per il nostro organismo. Se non riusciamo a “smaltirla” dopo averla utilizzata, però, può causare sintomi molto fastidiosi come prurito, mal di testa, asma e vertigini.

Molto spesso l’intolleranza all’istamina si manifesta dopo aver mangiato alcuni cibi che ne contengono una grande quantità. Tra questi ci sono il cioccolato, il vino, alcuni tipi di pesce, la carne rossa e i pomodori.

Fortunatamente, però, esistono altri alimenti che possono aiutarci a ridurre il livello di istamina nel corpo e a processare meglio quella che arriva dall’esterno. E molti di essi possiamo trovarli proprio in questo periodo per preparare ottime colazioni.

Ecco la colazione estiva ideale e leggera per chi ha problemi di istamina: alcune combinazioni

Oltre alle pietanze già citate dovremo evitare sempre sostanze che liberano istamina come i frutti di mare, le fragole, il latte e le uova. E ora che abbiamo capito cosa non dobbiamo mangiare concentriamoci su come preparare una colazione senza istamina.

Una combinazione estremamente nutriente è quella che mette insieme tè verde, quinoa e mango. Il tè verde ci aiuterà a depurare l’organismo e a ridurre le infiammazioni. Un buon frullato di mango e dei biscotti alla quinoa ci daranno la giusta dose di energie per affrontare la giornata.

Se vogliamo un gusto ancora più dolce possiamo sostituire il tè con una tisana alla liquirizia e scambiare i biscotti con una fetta di torta ai mirtilli o al ribes.

Particolarmente indicata in estate la colazione ad alto tasso di vitamine, ottime per combattere la disidratazione e i potenziali effetti nocivi dei raggi solari. Per non rinunciare al dolce possiamo preparare una torta alle pesche senza lievito. Come bevanda possiamo optare per un frullato verde a base di basilico, zenzero e mela.

Se l’infiammazione dovesse persistere e provocare sintomi gravi è sempre meglio consultare un medico specialista.