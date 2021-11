I tradimenti e le relazioni che avvengono fuori dal rapporto matrimoniale oggi sono diventati non solo all’ordine del giorno ma anche facilissimi da organizzare e realizzare. L’innovazione tecnologica ha reso molto più semplice gestire la “doppia vita” di chi si concede qualche svago di troppo. Inoltre, i fedifraghi hanno gioco facile con diversi portali online che negli anni sono diventati sempre più popolari.

In Italia soprattutto non c’è da stupirsi: già l’Istituto di Opinione Pubblica francese, una decina di anni fa, aveva rilevato che nel Bel Paese la percentuale di fedifraghi è la più alta d’Europa: ben il 45%.

Le regioni d’Italia con più corna

Uno di questi siti web “specializzato” tiene spesso sondaggi e rilevazioni tra i suoi iscritti. Poiché si tratta di uno dei portali più diffuso in Italia nell’ambiente, questi studi finiscono per essere anche piuttosto affidabili e in grado di fornire una fotografia piuttosto realistica della realtà italiana.

Grazie a questi sondaggi è facile stilare dei censimenti abbastanza interessanti: dunque, ecco la classifica delle città italiane in cui si tradisce di più.

La classifica delle regioni è guidata dalla Lombardia, dove secondo il sondaggio del portale a tradire sono 7,5 uomini su 10 e 7,2 donne su 10. Seguono la Campania, con una percentuale del 74% di uomini e del 72% di donne. Infine, al terzo gradino del podio, la Toscana dove la percentuale di fedifraghi è del 71% di uomini e del 69% di donne. La classifica prosegue con Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Veneto, Umbria, Sardegna e Sicilia.

Ecco la classifica delle città italiane in cui si tradisce di più

Per quanto riguarda poi le città, invece, il podio inizia con Bergamo, dove la percentuale di persone che non disdegnano gli incontri extraconiugali sarebbe del 75%. Medaglia d’argento per Napoli, con il 77% dei potenziali traditori. Infine, in cima al podio si colloca Roma, con una propensione al tradimento del ben 78%.

Si possono addirittura andare a vedere quali sono le zone più “ricche” da questo punto di vista. A Bergamo il quartiere più “caldo” è Sant’Alessandro, mentre a Napoli è il Vomero a vincere. Roma, invece, vede la più alta concentrazione di fedifraghi ai Parioli.

La classifica prosegue con Milano al quarto posto, poi Palermo e infine Firenze, dove la zona Campo di Marte spicca con una percentuale di 10 punti più alta. La città, infatti, si ferma al 70% di potenziali traditori, mentre il quartiere arriva addirittura all’80%.

La media d’età degli amanti si è poi alzata: 45 anni per gli uomini, 36 per le donne.