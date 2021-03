Ancora una volta i pregiudizi si rivelano sbagliati. Diremmo completamente sbagliati, proprio quando riguardano cose o situazioni che pensiamo conoscere bene.

Quando pensiamo all’Italia, alle sue differenze regionali e culturali, la nostra mente è piena di pregiudizi. Da Nord a Sud, da Est a Ovest, viviamo in un mondo che ci siamo creati e che spesso, se non quasi sempre, non corrisponde a verità. Ciò vale anche per il tenore di vita delle diverse città italiane, i suoi salari e le varie possibilità di lavoro.

Lasciando da parte sterili campanilismi, se pensiamo a quale possa essere la città più cara d’Italia potremmo pensare Roma o Milano. Ebbene, cadremmo in un bell’errore, figlio di pregiudizi che non corrispondono al vero. Ecco la città più cara d’Italia e non è né Roma né Milano.

Bolzano

Secondo uno studio ISTAT, è il capoluogo di provincia Bolzano la città più cara d’Italia. Con sorpresa di tutti, la città alto-atesina si è classificata in cima alla lista delle città in cui è più caro vivere. Cerchiamo però di capire meglio questo dato.

Questo studio prende in considerazione tutte le città con più di 150.000 abitanti e compara i vari prezzi. Dall’immobiliare all’inflazione, dai beni di consumo ai tabacchi e ai trasporti. Lo studio cerca di fare un’analisi comparata: Bolzano non è risultata essere una città cara, ma la città più cara rispetto alle altre.

Questa precisazione è molto importante in quanto tiene in considerazione il cosiddetto potere d’acquisto. Infatti, se è vero che Bolzano è cara è anche vero che gli stipendi di coloro che vivono a Bolzano sono mediamente più alti che altrove. In altre parole, vivere a Bolzano non è necessariamente più difficile di vivere a Roma, Cuneo, Salerno o Milano

Dipende naturalmente tutto da ciò che ci possiamo permettere o no e di come siamo inseriti nella società e nelle associazioni. Gli indicatori economici ci danno solo un’informazione, non una verità assoluta.

