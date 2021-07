Le bibite al sapore di frutta sono molto amate e consumate durante tutto l’anno, da adulti e bambini. Da preferire, sempre, quelle biologiche e senza zuccheri aggiunti.

In estate dissetano e rinfrescano, soprattutto nelle giornate più calde.

Troviamo tantissima scelta sul mercato, ma oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di una bibita in particolare.

Un frutto molto gustoso

Una bevanda che ha come ingrediente principale un frutto molto particolare.

Formato da una buccia spessa, ma con all’interno dei piccoli semi, di un colore rosso rubino, polposi e saporiti.

La sua pianta è molto longeva e proviene dal Medio Oriente, ma è stata diffusa da millenni in tutta l’area mediterranea.

Parliamo del melograno o melagrana. Un frutto dalle origini antichissime, molto dolce e zuccherino, che ha tantissime proprietà curative.

Un frutto tipicamente autunnale, ma che possiamo consumare anche in estate sotto forma di bevanda o succo.

Ecco la bevanda da bere anche in estate per fare il pieno di vitamina C

Non solo in autunno e in inverno, ma facciamo il pieno di vitamine anche in estate.

Proprio così, il succo di melograno è una bevanda che fa bene al nostro organismo.

Una bibita ricchissima di vitamina C. Basti pensare che un solo frutto, contiene il 20% del fabbisogno giornaliero.

Si tratta di un potente antiossidante, che aiuta il nostro organismo a rafforzare il sistema immunitario e a contrastare i radicali liberi.

Quando si parla di vitamina C, si pensa subito alle arance. Ma in pochi sanno che il melograno ha una percentuale di vitamina C molto simile, probabilmente anche maggiore.

Il succo di melograno è anche ricco di fibre che proteggono il tratto intestinale e aiutano a digerire meglio.

Quindi in attesa di poter consumare il frutto fresco, ecco la bevanda da bere anche in estate per fare il pieno di vitamina C.

Approfondimento

