Ecco la bevanda che ti farà dormire anche se fa caldo. “Ma che freddo fa” recitava una canzone di Nada Malanima. Ma vogliamo parlare del caldo che fa invece? Quello che ti tiene sveglio tutta la notte? Quello che ti fa sudare e poi la mattina sicuramente ti svegli con il piede sbagliato e la giornata può solo che peggiorare? Da ora in poi con questa semplice bevanda potremo fare sonni profondi anche d’estate.

Ecco la bevanda che ti farà dormire anche se fa caldo

E via quindi che partono le docce infinite per raffreddare il corpo prima di andare a dormire. Clicca qui per sapere perché è inutile farsi la doccia fredda d’estate. Migliaia di ventilatori puntati, finestre aperte per far entrare aria, che è anche peggio perché di notte sudi e con l’aria ti si asciuga il sudore sul corpo. Ma quindi che fare? Ogni cosa non va bene. Ma ecco la bevanda che ti farà dormire anche se fa caldo.

Lo dice la scienza

Alla School of Human Kinetics dell’Università di Ottawa, gli esperti hanno condotto uno studio sugli effetti che una bevanda calda può avere sulla temperatura corporea delle persone. La conclusione di questa analisi ha affermato che una bevanda calda riesce a raffreddare il corpo umano. Nel momento in cui il calore della bevanda entra in contatto con il corpo, il cervello dice al corpo di produrre più sudore. Il sudore dunque si raffredda sulla superficie della pelle e riesce a trasmettere alla persona la sensazione di freschezza.

Di quale bevanda stiamo parlando?

Banalamente stiamo parlando del latte. Il latte caldo che contiene triptofano produce serotonina e melatonina, due ormoni che aiutano a dormire. Va bene anche il latte vegano. Il latte di mandorle ad esempio, ricco di vitamine del gruppo B, calcio, ferro, zinco, potassio e magnesio, aumenta la secrezione di composti che favoriscono il sonno, come la melatonina.