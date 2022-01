Durante il periodo invernale abbiamo sempre più voglia di passare del tempo libero in casa rilassandoci sul divano, sotto le coperte.

Il tempo è spesso grigio, umido e uggioso e quindi molti di noi ne approfittano anche per cucinare qualcosa di buono per la propria famiglia.

Per esempio potrebbe essere interessante sapere che col succo d’arancia possiamo preparare questo dolce veloce, morbido e profumato in 15 minuti, per i pomeriggi più freddi.

In questo periodo è anche piacevole sorseggiare qualcosa di caldo e sfizioso e molti ancora non conoscono questa bevanda irresistibile per il palato.

Ecco la bevanda che sta spopolando ideale per coccolarci nelle fredde giornate d’inverno e non è la solita cioccolata calda

Esistono diverse bevande che potremo gustare in queste occasioni; c’è chi è più goloso e preferisce una cioccolata calda e chi preferisce il latte o il tè.

Il chai latte è il giusto compromesso in quanto si tratta di latte montato abbinato con un tè molto speziato ed è semplice da preparare in casa.

Per preparare il chai avremo bisogno di 2 stecche di cannella, 8 semi di cardamomo e 8 semi di garofano intero.

Avremo ancora bisogno di un anice stellato, un cucchiaino di noce moscata grattugiata e uno di zenzero in polvere.

Dovremo tritare tutte le spezie e metterle in un pentolino a fuoco basso con 600 ml d’acqua, aggiungendoci anche 4 bustine di tè nero.

Dovranno rimanere in infusione per una decina di minuti, dopodiché dovremo filtrare il tutto con un colino.

A questo punto dovremo far scaldare 600ml di latte intero in una pentola, evitando però che raggiunga l’ebollizione.

Quando il latte sarà caldo abbastanza da soddisfare i nostri gusti, dovremo versare il concentrato chai in una tazza, per metà capienza, e riempire poi col latte.

Ovviamente se preferiamo potremo aggiungerci anche dello zucchero di canna o quello raffinato.

Ecco la bevanda che sta spopolando, ideale per coccolarci nelle fredde giornate d’inverno, e non è la solita cioccolata calda che normalmente beviamo.

Maggiori informazioni

Volendo, quando prepariamo questo tè nero speziato concentrato possiamo anche conservarlo in frigorifero.

Così, quando vorremo preparare questa bevanda potremo semplicemente aggiungerci del latte caldo, così sarà molto più veloce e risparmieremo molto tempo.

È bene sapere che la sua durata può arrivare ad una settimana, non di più, per cui dovremo solo imparare a regolarci sulle quantità.

