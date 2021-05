Il muscolo dopo un esercizio prolungato fa più fatica a recuperare. Si parla di resistenza anabolica. Per questo motivo, gli sportivi, dopo un allenamento, assumono frullati ricchi di proteine per il recupero muscolare. Il consumo di proteine entro 2 ore dallo sforzo fisico aiuta a riparare i danni muscolari da esercizio intenso (Jäger R et al, 2017). Per superare la stanchezza invece si può bere una tazzina di caffè. Da qui, l’intuizione. Numerosi TikToker di fitness hanno voluto aumentare l’apporto energetico della bevanda aggiungendo una dose di caffè. Ecco la bevanda a base di caffè lanciata da TikTok che sta facendo impazzire tutti gli sportivi e che si può preparare facilmente a casa.

TikTok e le mode

Nel 2019 è nato un nuovo canale di comunicazione, TikTok. Questo funziona con video da 15 secondi ciascuno. Negli ultimi due anni, molte mode e tendenze sono nate ed esplose direttamente su questo social media. Nel 2020 c’è stata la moda del caffè Dalgona, il cappuccino rovesciato. Sempre nel 2020 è esplosa la mania del Whipped Coffee. Nel 2021, sono diventati virali numerosi video legati a questa nuova preparazione del caffè: il Proffee.

Ecco la bevanda a base di caffè lanciata da TikTok che sta facendo impazzire tutti gli sportivi e che si può preparare facilmente a casa

Su TikTok è possibile trovare numerose clip con le ricette personali dei propri Proffee. Ma in cosa consiste il Proffee?

Ecco quindi la ricetta per questa deliziosa bevanda:

a) l’equivalente di due o tre tazzine di caffè espresso;

b) ghiaccio;

c) frullato proteico a scelta.

Mettere tutti gli ingredienti insieme e mischiarli vigorosamente.

Ecco quindi il Proffee: PROtein + coFFEE. Il frullato proteico può essere alla vaniglia, avena, caramello, latte di mandorla, cioccolato o sciroppo. Può essere acquistato già pronto da bere o in polvere. Poi lo si aggiunge agli altri ingredienti. Questa bevanda è facilmente digeribile e con poche calorie. Non si sostituisce al pasto. È un integratore della dieta.