Quando si pensa all’inverno vengono subito in mente alberi spogli e pieni di neve. Il panorama passa dai caldi colori autunnali al freddo e al bianco. Ma, se si osserva attentamente, l’inverno è pieno di colori. I fiori invernali sono numerosi e sono anche molto colorati.

Sfortunatamente i fiori tipici dell’inverno sono anche poco conosciuti. Tutti possono sapere dei più famosi, come i bucaneve, i crisantemi e il croco. Pochi, invece, sono a conoscenza di una pianta dai fiori gialli e molto profumati. Ecco la bellissima pianta che fiorisce d’inverno ma che nessuno conosce: il calicanto.

Lo straordinario calicanto d’inverno

Il calicanto invernale fiorisce tra dicembre e marzo. Il suo nome scientifico, Chimonanthus, viene dal greco e significa proprio “fiore d’inverno”. Nonostante il nome derivante dal greco e il suo uso in Occidente, il calicanto proviene dall’Asia. Ecco la bellissima pianta che fiorisce d’inverno ma che nessuno conosce.

Il calicanto invernale sembra avere proprietà depurative e rilassanti. Proprio per questo si possono usare i suoi petali secchi per preparare dei buonissimi infusi caldi. Per esempio, basta mettere in infusione in acqua calda un cucchiaino di petali di calicanto, uno di melissa e uno di zenzero. Dopo aver lasciato gli ingredienti in infusione per un paio di minuti si avrà una deliziosa tisana rilassante.

Come coltivarlo?

Il calicanto resiste a temperature molto rigide e può quindi essere coltivato nel territorio italiano. Per coltivare nel nostro giardino una pianta di calicanto bisogna prima di tutto scegliere una posizione adeguata. Aree non troppo soleggiate andranno benissimo.

Per piantare un calicanto possiamo fare in diversi modi. Il primo metodo è la talea, da effettuare a inizio autunno. In questo modo si otterrà una pianta grande in un paio di anni. Un po’ più lunga è la crescita del calicanto quando viene fatto germogliare a partire da un seme. Questi devono essere seminati in primavera in un terriccio umido e devono essere lasciati all’aria aperta. Con un po’ di pazienza e delle cure avremo una bellissima pianta invernale.