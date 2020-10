Che la mascherina irriti la pelle, ormai è un dato di fatto. Ecco la beauty routine che bisogna fare quando si indossa la mascherina per evitare arrossamenti, sporco e brufoletti fastidiosi. È una cosa assolutamente normale, perché la pelle non è abituata e quindi è ovvio che tenderà a cambiare texture. Però qualcosa è possibile farla per evitare che la pelle si rovini troppo.

Tendenzialmente le zone più colpite sono quelle di mento, guance e naso. Ma perché succede? È un processo assolutamente normale, respirando all’interno della mascherina si va a creare un microclima umido che non fa respirare la pelle. Batteri, grassi e aria umida vanno a cambiare l’equilibro della nostra pelle. Che fare? Cosa importante è guardarsi sempre allo specchio e guardare la propria pelle. Se la pelle è sporca, piena di punti neri e grassa allora si consiglia di alleggerire la skincare utilizzando magari dei prodotti più leggeri e meno grassi.

Per le irritazioni, che si possono creare su alcune zone del viso, è consigliabile utilizzare dei prodotti lenitivi. Altro super consiglio è quello di detergere sempre bene il viso non appena si torna a casa. In questo modo è possibile rimuovere subito lo sporco dal viso che si è creato sotto la mascherina.

Si sta entrando però nel periodo freddo dell’anno quindi la pelle in realtà ha bisogno di più attenzioni. Bisogna cercare sempre di capire qual è la tipologia di pelle che si ha. E magari usare una crema per la fronte e una per guance e mento, zone che sono coperte dalla mascherina. In questo modo entrambe le zone saranno protette e idratate, una dall’umidità della mascherina e una dal freddo dell’inverno.

