L’anno nuovo bisogna affrontarlo con spensieratezza, con tanta voglia di mettersi in gioco per rendere il 2021 migliore del 2020 e sicuramente con divertimento. Sarà un fine anno un po’ particolare, ma questo non significa che debba essere triste.

Ma cosa più importante bisogna assolutamente rispettare la tradizione, e quindi intimo rosso per tutti. Ma visto l’anno che ci si sta lasciando alle spalle, perché non osare con dell’underwear rosso e divertente da indossare a capodanno? Sul mercato esistono moltissimi prodotti, ma vediamo un po’ quali sono quelli che hanno catturato la nostra attenzione. Ecco l’intimo rosso e divertente da indossare a capodanno.

L’intimo rosso

La tradizione vuole che l’ultimo dell’anno sia indossato dell’intimo dal colore rosso, sia per lei sia per lui. E ovviamente i vari brand della moda non potevano tirarsi indietro, e quindi hanno realizzato moltissimi capi di questo rosso benaugurante. Partendo da Versace passando per Calvin Klein fino ad arrivare a Tommy Hilfiger. Ma per dare una scossa a questo fine anno ecco l’intimo rosso e divertente da indossare a capodanno.

Per lui Tezenis ha deciso di realizzare dei boxer rossi con la stampa di Mickey Mouse. Ma ha anche disegnato dei boxer rossi con tantissimi orsetti bianchi della Coca Cola. Per lei invece propone delle culotte in cotone stampato con la scritta “xmas” oppure un reggiseno a triangolo in raso con stampa natalizia.

Intimissimi invece ha deciso di regalare ai proprio clienti un intimo unico. Infatti è possibile acquistare un underwear rosso e personalizzarlo con le proprie iniziali. Yamamay ha realizzato invece dei boxer con degli slogan divertenti e con un Babbo Natale staccabile. Ma non finisce qui, perché ha realizzato anche degli slip con un orsetto staccabile. Insomma di proposte divertenti sul mercato ce ne sono molte. Ma vi sono anche moltissime proposte più sexy per lei, oppure più ordinarie per lui.

