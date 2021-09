C’era fino a qualche anno fa una divisione tra le famiglie che avevano il gatto e quelle che preferivano il cane. Frutto del boom economico ed edilizio che spesso non permetteva di tenere in appartamento entrambi gli animali. Addirittura, esistevano precise regole condominiali che in alcuni casi vietavano la presenza dei cani. Ecco allora che chi non poteva abitare in campagna, era per forza costretto a dirottare la scelta sul gatto, ma anche sul criceto, sul canarino e sull’acquario. Oggi, invece soprattutto le giovani coppie amano far crescere assieme cane e gatto, in barba al famoso proverbio. Soprattutto chi ha bambini piccoli, grazie anche alle riconosciute virtù della pet therapy. Ma osservando da vicino i nostri amici ci sono anche episodi curiosi che attirano la nostra attenzione. Ad esempio, ecco incredibilmente perché il nostro gatto si avvicina a noi quando stiamo telefonando. Vediamo questo e altro coi nostri Esperti.

Quanto dorme il nostro gatto

Una delle differenze, ma anche in un certo verso delle similitudini tra cane e gatto riguarda il dormire. Soprattutto chi adotta o acquista un gatto per la prima volta, si chiederà come mai il micetto possa arrivare a dormire per 2/3 della giornata. Cosa che accade anche a certe razze canine, tranne quando sono cuccioli, che riposano solo quando le pile sono davvero scariche. La risposta della scienza per le molte ore dormite dal nostro gatto è nella sua stessa natura. Innanzitutto, il gatto non sempre dorme realmente, ma riposa e vigila. Un atteggiamento tipico di tutti i felini e del loro istinto predatorio. Far credere alla preda di poter passare tranquillamente, per poi essere aggredita e abbattuta. Non per niente il gatto che riposa sbattendo la codina, è come il cowboy che vigila dormendo con un occhio solo.

Ecco incredibilmente perché il nostro gatto si avvicina a noi quando stiamo telefonando

Ma una delle azioni più curiose del nostro micetto è legata ovviamente alle abitudini moderne. A differenza del cane che non si cura del nostro cellulare, a meno che la suoneria non lo attiri, il gatto è incuriosito. In moltissime occasioni, infatti, mentre siamo seduti e stiamo telefonando, il nostro micio ci sale in braccio. Questo perché nella sua convinzione anche corretta, il padrone non dovrebbe parlare da solo, ma con qualcuno. E, quel qualcuno deve essere proprio lui, che, da buon geloso e padrone della casa, si sente in dovere di intromettersi nella nostra telefonata. Quindi non preoccupiamoci e non arrabbiamoci se mentre telefoniamo, ce lo ritroviamo in braccio a fare le fusa e a muovere la sua testolina sotto il nostro mento.

